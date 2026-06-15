Begoña Gómez compareix davant el jutge Peinado: vista preliminar per asseure-la davant un jurat popular per corrupció
El jutge comunicarà formalment avui a la dona de Pedro Sánchez que té intenció d’asseure-la davant un tribunal de jurat popular. El magistrat li imputa quatre delictes de corrupció i a diferència d’altres convocatòries anteriors, està obligada a comparèixer personalment davant seu
Regió7
Begoña Gómez, la dona del president del Govern, s’asseurà per cinquena vegada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que li imputa quatre greus delictes de corrupció: tràfic d’influències, apropiació indeguda, malversació de cabals públics i corrupció entre particulars, relacionats amb una càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid i amb el presumpte ús privat del seu assistent a la Moncloa.
La vista preliminar, fixada per a les 18.00 hores pel titular de la plaça d’instrucció número 41 de Madrid, no pretén obtenir de nou la seva declaració sobre aquestes suposades conductes delictives, ja que aquesta fase del procediment penal ja va quedar enrere, sinó que l’objectiu és comunicar formalment a Gómez la seva intenció de portar-la davant un tribunal del jurat popular, junt amb la seva assistent personal a la Moncloa, Cristina Álvarez, i amb l’empresari Juan Carlos Barrabés, a qui presumptament hauria afavorit mitjançant diverses cartes de recomanació.
A diferència d’anteriors convocatòries, a què només van assistir els seus advocats defensors, aquest cop els tres investigats estan obligats a comparèixer personalment en el tràmit previst a l’article 30 de la llei del jurat. En la seva interlocutòria de citació, el titular de la plaça d’instrucció número 41 de Madrid ja advertia de què passaria si eludeixen aquesta obligació, podrien ser "conduïts per la força pública" fins a la seu judicial.
Des de la defensa de Gómez s’ha mirat de retardar aquest moment al·legant que falten encara per practicar-se determinades proves i per resoldre’s recursos que podrien portar a l’arxivament de la causa, en la qual la fiscalia no acusa i l’inici de la qual va donar lloc a un episodi inèdit en la política espanyola: la carta a la ciutadania i l’aturada reflexiva durant cinc dies d’abril del 2024 que va mantenir el president del Govern, Pedro Sánchez, després d’haver conegut l’obertura de diligències contra la seva dona.
La defensa, que està encapçalada per l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, considera que el jutge Peinado està accelerant la tramitació de la causa tot i que encara hi ha recursos pendents de resolució a l’Audiència Provincial de Madrid, l’estimació dels quals podria comportar fins i tot l’arxivament del procediment.
Per això, en un dels seus últims escrits acusa el magistrat de dotar la causa d’"una velocitat de creuer absolutament incompatible" amb les "garanties del procés penal en un Estat democràtic, com si tingués excessiva pressa a finalitzar el procediment". Aquesta pressa podria estar relacionada amb la seva jubilació, ja que Peinado compleix 72 anys el 27 de setembre i la llei l’obliga a retirar-se.
Però la vista d’avui amaga una altra càrrega de profunditat, perquè en la interlocutòria de citació Peinado ja advertia que, després de la previsualització, es podrien adoptar mesures cautelars de caràcter personal per evitar o minimitzar el risc que Gómez i la resta de processats eludeixin l’acció de la justícia. Això obre la porta que, si les acusacions ho demanen, es pugui valorar des de la retirada del passaport fins a un possible ingrés a presó mentre s’espera el judici.
En tot cas, no sembla que una mesura tan costosa com la presó arribi a posar-se avui sobre la taula, ja que les acusacions populars, sota la direcció lletrada d’HazteOír, no l’esmenten en el seu escrit d’acusació, presentat a finals del mes de maig passat.
Anys de presó
En les seves últimes resolucions, el jutge ha posat fins i tot negre sobre blanc a les penes previstes per als quatre delictes que atribueix a la dona de Sánchez, que són el de tràfic d’influències (que preveu penes de presó de sis mesos a dos anys) multa i prohibició d’accés a ajuts o contractes públics; corrupció en els negocis (de sis mesos a quatre anys); malversació de cabals públics (de sis mesos a tres anys) i apropiació indeguda (d’un a sis anys de presó).
Els dos primers tenen a veure amb les cartes de recomanació que va manar com a codirectora del curs acadèmic en relació amb uns contractes que van ser adjudicats a una UTE en la qual participaven empreses de Barrabés per part de l’organisme públic Red.es, així com amb l’obtenció de la mateixa càtedra. La resta de delictes es refereixen a l’ús del software creat ad hoc per la Complutense i a les presumptes gestions realitzades per l’assistent a la Moncloa en relació amb tots aquests assumptes.
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