Donat d’alta l’últim pacient ingressat per hantavirus al Gómez Ulla
Catorze espanyols que viatjaven en el creuer MV Hondius van ingressar a l’hospital madrileny el passat 10 de maig, i dos d’ells van donar positiu i van superar la infecció al centre
EFE
L’últim pacient que es mantenia ingressat a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per infecció per hantavirus ha rebut l’alta hospitalària i ja es troba al seu domicili. Amb aquesta alta, no queda cap pacient hospitalitzat per aquest episodi, segons han informat fonts del Ministeri de Sanitat aquest dimarts.
Catorze espanyols que viatjaven en el creuer MV Hondius (13 passatgers i un tripulant) van ingressar al Gómez Ulla el 10 de maig, quan van ser evacuats a Tenerife del vaixell, afectat per un brot de hantavirus que ha causat la mort de tres persones.
Dels 14 espanyols aïllats, 12 van romandre ingressats com a contactes en quarantena i dos van donar positiu per hantavirus en diferents moments, per la qual cosa van ser atesos a la Unitat d’Aïllament d’Alta Capacitat.
El passat 7 de juny, van ser donats d’alta els 12 que eren considerats contactes i no estaven infectats per hantavirus, segons les proves PCR que es van anar practicant setmanalment.
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