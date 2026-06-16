Esmena a la seva moció
El PP i Junts s’alien al Congrés per exigir eleccions a Sánchez després de la compareixença de Zapatero davant el jutge
Els postconvergents presenten una esmena a un moció del PP que reclama la dissolució de les Corts Generals
Carlota Camps
Junts ha registrat aquest dimarts al Congrés una esmena a una moció del PP en la qual exigeix al president del Govern, Pedro Sánchez, que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. El partit liderat per Carles Puigdemont argumenta que aquest és el pas que ha de fer «atesa la situació d’extrema debilitat política i parlamentària del Govern espanyol i davant la seva incapacitat per sortir de la situació de bloqueig en què es troba després que Junts per Catalunya trenqués les relacions amb el PSOE i Sumar pels seus reiterats incompliments».
La reacció del PP no s’ha fet esperar, per boca de la seva portaveu parlamentària, Ester Muñoz, que en la roda de premsa setmanal ha informat tant d’aquesta moció de Junts com d’una altra, en el mateix sentit, i en la mateixa moció original, que el Grup Popular també ha presentat. Per això, conclou Muñoz, «no serà una votació qualsevol, si Sánchez la perd, haurà de convocar eleccions», tot i que el caràcter de la votació no és vinculant. Per la portaveu dels populars, de fet, el que el Parlament votarà aquest dijous vinent (la moció es debat dimarts, però no es vota en aquella jornada) equival a una «moció de confiança», en què la previsible majoria del PP, Vox i Junts seria suficient perquè tirés endavant.
No és la primera vegada que la formació nacionalista demana un avanç electoral, però sí la primera que ho posa per escrit. El text es debatrà aquest dimecres i es votarà dijous, i els populars ja han anunciat que votaran a favor del text proposat per Junts. Les mocions d’aquest tipus no són vinculants i, a més, cal recordar que l’oposició només disposa d’una eina per forçar un canvi de Govern i passa per una moció de censura. Si no és així, només el president del Govern pot convocar eleccions anticipades.
No obstant, tot i que formalment fos merament simbòlic, que el Congrés aprovés la proposta de Junts seria una manera de deixar per escrit que el Govern ja no té el suport de la Cambra baixa. A més, obligarà la resta de socis parlamentaris a posicionar-se sobre aquesta qüestió. El PNB també ha reclamat verbalment la convocatòria d’eleccions, mentre que la resta de partits que formen part de la majoria parlamentària que sustenta el Govern han demanat explicacions però no donen per acabada la legislatura.
Els postconvergents ja van donar per morta la legislatura en una roda de premsa aquest dilluns, després de la imputació de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per contraban i delicte fiscal i que la taxació de les joies trobades al seu despatx elevés el seu valor a 1,3 milions d’euros. «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra», va dir el portaveu del partit, Josep Rius, que va assenyalar les eleccions com l’«única sortida» a la situació actual.
Sobre una eventual moció de censura impulsada pel PP –i que hauria de comptar amb Vox–, els postconvergents s’han limitat a dir que si Alberto Núñez Feijóo vol el seu suport s’ha de reunir amb Puigdemont a Waterloo, cosa que els populars sempre han rebutjat.
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