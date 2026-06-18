Feijóo obre la porta a un govern de coalició amb Vox per aconseguir "l'estabilitat" política a Espanya
El líder del PP aposta pel reglament de retorns de la UE i defensa "que cal establir un sistema ordenat i d'integració"
Gerard Escaich Folch (ACN)
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha obert la porta a governar en coalició amb Vox per aconseguir "l'estabilitat" política a Espanya. En una roda de premsa des de Brussel·les, ha dit que assumiria "la voluntat dels espanyols" si el PP no aconseguís la majoria absoluta a les urnes. Feijóo ha assegurat que l'executiu espanyol "no té cap credibilitat" i ha tornat a reclamar una convocatòria d'eleccions. En aquest sentit, ha dit que té contactes amb "totes les forces polítiques" i espera que els partits "facin el que diuen que estan disposats a fer", en referència als missatges compartits pels grups. També ha apostat pel reglament de retorns de la Unió Europea i ha defensat "establir un sistema ordenat i d'integració".
Feijóo ha destacat que el govern no té prou suport per presentar i aprovar un pressupost. Per aquest motiu, ha diferenciat entre els partits a favor d'un govern "devastat pels casos de corrupció" i els que estan a favor d'una "Espanya decent".
El missatge arriba dies després del veto per part de la Mesa del Congrés d'impedir la votació de les esmenes presentades pel PP i Junts per convocar eleccions anticipades. En aquest sentit, ha dit que si els membres de la Mesa no modifiquen la seva postura portaran la decisió al Tribunal Constitucional.
L'objectiu del PP, com ha explicat, és aconseguir una "convocatòria urgent d'eleccions" perquè la gent pugui decidir. Feijóo s'ha posicionat com una "alternativa" al govern de Pedro Sánchez i ha dit que espera obtenir una representació "molt sòlida" per tenir un executiu que depengui únicament del resultat de les urnes.
L'anunci arriba per les recents notícies que relacionen el PSOE amb diversos casos de corrupció. De fet, ha explicat que en els últims deu dies, ha rebut diverses trucades de líders del Partit Popular Europeu per conèixer en detall la situació política a Espanya. "Em cau la cara de vergonya haver d'explicar que Espanya és el país de la UE amb més casos de corrupció", ha confessat des de Brussel·les.
En política europea, Feijóo ha lloat la política migratòria de la majoria dels països de la UE. Ha defensat que és "necessari establir un sistema ordenat i d'integració real a la societat europea". A més, ha dit que "és imprescindible que [la migració] irregular no generi drets".
Per aquest motiu, ha dit que "és necessari retornar quan es tracta d'immigració irregular, d'immigració que delinqueix i d'immigració que no respecta les normes europees i nacionals".
El líder del PP ha exemplificat la situació migratòria a Europa comparant el 40% de mitjana de retorns de la UE amb el 10% de la mitjana espanyola.
El govern de Pedro Sánchez s'ha mostrat contrari des del principi al reglament de retorns que s'ha ratificat definitivament al Parlament Europeu aquesta setmana. Feijóo, per la seva banda, ha anunciat que, en el cas que arribi a l'executiu espanyol, "respectarà els acords de la UE" i el seu objectiu serà "treballar amb els països d'origen".
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