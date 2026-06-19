Tempesta judicial i política
Sánchez s’obre a convocar eleccions generals si decauen els Pressupostos
El president del Govern evita per primera vegada en la legislatura descartar un avanç
Iván Gil
El Govern central està decidit a presentar els pressupostos generals de l’Estat del 2027 i, en aquesta ocasió, fer-ho en temps i forma. La votació de totalitat es produiria a la tardor, segons el calendari que tenen a la Moncloa.
Aquest full de ruta, coincidint amb la recta final de la legislatura i en un context d’elevada pressió judicial i política dels mateixos socis parlamentaris, ha elevat entre els grups parlamentaris les sospites d’un avanç electoral tècnic. A finals d’any o en el primer semestre del 2027. De fet, en privat s’ha traslladat al PNB el compromís que no hi haurà un superdiumenge electoral davant el seu rebuig, compartit en certs sectors del PSOE, que coincideixin generals amb municipals i autonòmiques.
Sense els recolzaments necessaris, especialment per la ruptura amb Junts i el distanciament de Podem, els comptes públics no passarien la primera prova de foc al Congrés dels Diputats i serien tornats. En cas de produir-se aquest escenari, Pedro Sánchez va evitar ratificar que esgotarà la legislatura, tal com s’havia sostingut fins ara. Un gir pel qual les eleccions podrien ser el 2027, però no al juliol, com sempre s’ha defensat des de l’Executiu. Preguntat sobre si manté la idea d’esgotar la legislatura tot i que no s’aprovin els Pressupostos, Sánchez va evitar així per primera vegada descartar un avanç.
"Si s’han de prendre decisions, les prendrem quan es produeixin aquestes hipòtesis", va explicar Sánchez, i va deixar en l’aire la possible data de les generals. A l’Executiu central esperen com una finestra d’oportunitat la tornada a Catalunya de Carles Puigdemont, quan el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dicti sentència sobre la llei d’amnistia. La consumació del principal compromís pendent de l’acord d’investidura, considerenj, podria fer variar la posició dels postconvergents.
Nou marge
Des del Govern eviten situar-se en aquest escenari encara a l’assegurar que estan centrats en la presentació dels Pressupostos, la seva defensa i les negociacions per a un potencial acord. Dimarts vinent es farà el primer pas de la presentació del quadro macroeconòmic en el Consell de Ministres i a mitjans de juliol està previst aprovar el sostre de despesa i el camí de dèficit. La seva tramitació al Congrés arrencaria a la tornada de l’estiu i es convertiria en una espècie de qüestió de confiança coincidint amb la recta final del seu mandat.
Malgrat els envits de Junts i la pressió del PNB per convocar eleccions aquest any, els socialistes entenen que els nacionalistes bascos els han donat un nou marge. Fins que es votin al Congrés els Pressupostos. "Si no aconsegueix un acord suficient en aquesta Cambra", li traslladava dimecres en el ple la portaveu al Congrés Maribel Vaquero, "dissolgui-la i convoqui eleccions".
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