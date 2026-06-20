Són segurs els cotxes autònoms?
El desplagament d'una petita flota de vehicles que condueixen sols a Madrid ha posat al punt de mira els dubtes tècnics i legals que planteja aquesta tecnologia
Ona Sindreu (Verificat)
La voluntat d’Uber de desplegar una petita flota de 'robotaxi' a Madrid, de moment amb un supervisor humà al seient davanter, ha tornat a posar en el punt de mira la seguretat dels vehicles autònoms sense conductor. Aquesta tecnologia ja funciona als Estats Units i a la Xina, però a Europa compta amb molt poques experiències.
A banda de les diferències culturals i legals, la resistència de la població també podria ser un factor en l’èxit de la seva implementació. Una enquesta d’Ipsos en 31 països va observar que hi ha el mateix nombre de persones que s’hi sentirien segures que de persones que no. A Espanya és més freqüent el sentiment d’inseguretat davant d’una tecnologia encara molt desconeguda.
Fins a nou de cada deu accidents de trànsit podrien estar causats pel factor humà, segons diverses investigacions internacionals. A Espanya, el 30% dels accidents mortals del 2024 van estar associats a distraccions; el 28%, a l’alcohol, i el 22%, a l’excés de velocitat, segons la Direcció General de Trànsit (DGT). «Eliminant el factor humà, el consens científic apunta que els vehicles autònoms comportaran avantatges en la seguretat viària», assegura Laia Pagès, científica de la UPC i responsable executiva del hub de recerca i innovació en mobilitat urbana, un projecte conjunt amb Volkswagen i Seat, en conversa amb Verificat.
Un estudi publicat a la revista Nature va analitzar dades sobre 2.100 accidents a Califòrnia protagonitzats per vehicles autònoms (amb diferents nivells d’automatització) i els va comparar amb sinistres similars amb conductors reals. La que és una de les investigacions més àmplies fins ara va concloure que, en condicions similars, els vehicles sense conductor tenen menys probabilitats de tenir un accident que els cotxes convencionals.
Tot i així, els cotxes robot encara tenen punts cecs: les càmeres i els sensors d’alta precisió perden molta efectivitat en condicions adverses. El mateix estudi assenyala que, en la foscor, els vehicles autònoms quintupliquen la probabilitat d’accidentar-se en comparació amb els convencionals. També tenen el doble de probabilitats de xocar al fer girs.
Pagès, que afegeix la boira i la neu a la llista de punts febles, assegura que solucionar-los és qüestió de temps: «L’algoritme s’anirà entrenant i millorarà». L’enginyer Luis Ignacio Hojas, professor a la Politècnica de Madrid, pronostica a SMC Espanya que a llarg termini «els cotxes autònoms seran molt més segurs que els conductors humans». Però si l’error humà desapareix, emergeix un altre risc: els errors de software, ja sigui per mal funcionament o per ciberatac. «La dependència dels sistemes informàtics és bastant més greu del que se sol comentar i comporta riscos poc explicats socialment», avisa l’expert.
Barreres a Espanya
Tot i que la DGT ja ha autoritzat 12 vehicles per fer proves de conducció sense pilot, encara falta perquè robots completament autònoms circulin pel carrer: com en tants altres casos, la tecnologia avança més de pressa que la llei. Mentre el Govern d’Espanya està elaborant un reial decret per regular-ne els aspectes més tècnics, encara s’ha de resoldre la qüestió de la responsabilitat civil en cas d’accident: qui pagarà si un robotaxi envesteix un turisme? El principi general és que «la víctima ha de ser indemnitzada de manera ràpida i efectiva, normalment a través de l’assegurança obligatòria del vehicle», exposa Moisés Barrio Andrés, lletrat del Consell d’Estat i expert en dret digital, en resposta a Verificat. Però la llei espanyola no ha donat resposta a què passa després: a qui reclama l’asseguradora?
«No hi ha una normativa ferma sobre la responsabilitat civil en vehicles autònoms, que és el que més preocupa les companyies», explica a Verificat Pedro José López Mas, professor de dret civil a la Universitat d’Alacant. «En vehicles autònoms amb supervisió humana [com el projecte d’Uber a Madrid], el conductor continua sent el responsable principal», detalla Barrio.
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