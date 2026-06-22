El CGPJ inicia el procés per sancionar Peinado després de les seves afirmacions sobre els escortes de Begoña Gómez
L’òrgan proposa penalitzar-lo amb una “falta greu" amb el vot de qualitat de Perelló, que es qui va proposar la sanció
ACN
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d’Espanya. L’òrgan ha reunit la seva comissió permanent aquest dilluns a les 9.15 h i ha acordat remetre la interlocutòria del jutge al Promotor de l’Acció Disciplinària perquè valori l’obertura d’un expedient sancionador. El CGPJ aposta per sancionar Peinado amb l’article 418.5, que estableix com a greu “la falta de consideració respecte a institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial”, entre altres. Ho ha fet amb el vot de qualitat de la president, Isabel Perelló, qui va proposar la sanció.
La comissió permanent del CGPJ ha acordat remetre la interlocutòria de Peinado al Promotor de l’Acció Disciplinària, que és l’òrgan que pot decidir si obre un expedient al jutge. Ho ha fet amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de Perelló. Els quatre vocals discrepants han formulat vot particular, segons explica l'òrgan.
En la interlocutòria sobre les mesures cautelars, Peinado insinua que els agents podrien ajudar Gómez en una eventual fugida. “No hi ha cap mena de dubte que els escortes podrien, en un determinat moment, per la seva pròpia iniciativa o seguint ordres dels seus superiors, col·laborar per facilitar aquesta fuga”, apunta el magistrat.
Amb aquest argument, el jutge ordena retirar el passaport a Gómez, li prohibeix sortir del territori nacional i li reclama comparèixer al jutjat cada quinze dies, les tres mesures cautelars que sol·licitaven les acusacions populars, liderades per l’associació ‘Hazte Oír’. Sol·licita el mateix per la seva secretària, Cristina Álvarez.
El CGPJ considera que aquestes paraules es podrien penalitzar amb l’article 418.5, que estableix com a greu “l’excés o abús d’autoritat o la falta greu de consideració respecte als ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses, membres del Ministeri Fiscal o funcionaris de la Policia Judicial”, entre d’altres.
Perelló va convocar els vocals de l’òrgan en una reunió extraordinària telemàtica aquest diumenge després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, li traslladés la “més enèrgica queixa” pel “greu qüestionament” de Peinado a la feina dels agents de la Policia Nacional que escorten la dona de Sánchez.
Marlaska va assegurar que les paraules de Peinado són un “fet de màxima gravetat” i va advertir que les “sospites injustificades” del jutge no només afecten els escortes actuals de Gómez, sinó també als seus superiors, "afirmant que podrien dictar ordres il·legals". Per això, va instar el CGPJ a adoptar “les mesures que resultin procedents”.
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