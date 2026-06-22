Peinado cita Begoña Gómez perquè entregui el passaport dimecres, el mateix dia que Sánchez dona explicacions al Congrés dels Diputats
Demana que li informi si disposa també de passaport diplomàtic «o d’una altra nacionalitat»
Cristina Gallardo / Tono Calleja
El jutge Juan Carlos Peinado ha citat l’esposa del president del Govern, Begoña Gómez, i la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, a les 18.00 hores d’aquest dimecres 24 de juny perquè lliurin el passaport, i hauran de comunicar-li totes dues «si tenen algun passaport addicional a l’espanyol, ordinari, ja sigui diplomàtic o d’una altra nacionalitat».
La citació coincideix amb la jornada en què el president Pedro Sánchez compareix al Congrés pels casos propers al PSOE i la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
La providència té data del passat dissabte, el mateix dia que va acordar l’obertura de judici contra l’esposa del president Pedro Sánchez, la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés.
En aquesta resolució, va imposar la retirada del passaport i la prohibició de sortir d’Espanya per a Gómez i la seva assessora personal, així com compareixences quinzenals de totes dues davant la justícia.
Aquest dilluns, el Consell General del Poder Judicial estudia en una reunió d’urgència la possible obertura d’un expedient disciplinari després d’afirmar que els policies que fan d’escorta de Begoña Gómez, esposa del president del Govern, podrien ajudar-la a fugir d’Espanya.
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