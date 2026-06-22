El Tribunal Suprem condemna per unanimitat amb 24 anys de presó Ábalos, amb 19 anys Koldo i evita que Aldama entri a la presó
S’enfrontaven a penes de fins a 30 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars, mentre que en el cas d’Aldama la petició de condemna no superava els 7 anys
Maria Pratdesaba (ACN)
El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat l’exministre socialista José Luís Abalos a 24 anys de presó i tres mesos, el seu assessor Koldo García a 19 anys i vuit mesos i l’empresari Víctor de Aldama a 4 i mig. Així ho ha dictat l’alt tribunal aquest dilluns un mes i mig després que el judici quedés vist per a sentència. A Ábalos li imposa un límit de compliment de 16 anys i mig, a Koldo García de 15 i a Aldama proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions, com no delinquir, presemtar un informe semestral d'activitats o fer un any de treballs a la comunitat. La sentència, que s’ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre "greus delictes de corrupció".
El jutge ha fet pública la sentència en una lectura a porta tancada, que s’ha allargat més d’una hora i que ha comptat amb la presència de les defenses de totes les parts. El magistrat ha sol·licitat la retirada dels dispositius mòbils per evitar filtracions, segons expliquen fonts judicials.
La Sala Penal ha informat personalment la pena a Aldama i ha demanat la compareixença per videoconferència de l’exministre i el seu exassessor, que es troben complint presó provisional a Soto del Real (Madrid) des de finals de novembre de l'any passat.
En concret, el TS condemna a Ábalos amb 24 anys de presó pels delictes d’organització criminal, suborn, suborn continuat, tràfic d’influències i malversació de caudals públics. A Koldo García el condemna pels mateixos delictes, però amb una pena lleugerament inferior, de 19 anys i vuit mesos.
La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la fiscalia, mentre que la de Koldo García és tres mesos més elevada que la que va reclamar el ministeri públic. En el cas d’Aldama, el TS redueix la pena sol·licitada per la fiscalia argumentant la seva col·laboració amb la justícia.
Organització criminal
El jutge considera que Ábalos, Koldo García i Aldama van formar part d’una “organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics”. Ho van fer, segons el text, aprofitant-se de la posició de l’exministre i repartint-se les funcions de manera que cadascú “assumia un paper divers”.
El TS argumenta que Ábalos “aportava l’autoritat que li conferia la seva màxima responsabilitat” dins el ministeri i el PSOE; que Koldo García actuava com al seu “home de confiança” i que Aldama era la persona que, “en benefici propi i dels tercers” aconseguia les adjudicacions de contractes.
Pagament de despeses a Ábalos
El TS conclou que els tres condemnats, amb la “finalitat de cohesionar el grup” van acordar que Aldama entregués 10.000 euros mensuals a Ábalos i Koldo García per atendre les despeses fixes de l’exministre.
Aldama va entregar aquesta quantitat mensualment, des d’octubre de 2019 fins a juny de 2022, primer a Koldo García i després al seu germà Joseba García, que durant dos mesos va recollir els diners a la República Dominicana.
També es van abonar, amb la mateixa finalitat, altres despeses fixes d’Ábalos, com l’import del lloguer del pis a la seva exparella Jéssica Rodríguez des de març de 2019 fins a setembre de 2021.
El tribunal també veu provat que Ábalos i Koldo García van firmar un contracte d’arrendament amb opció de compra a Madrid d’un pis d’Aldama, que servia per encobrir una garantia de crèdit que Ábalos havia captat a partir de comissions il·legals.
Compra de mascaretes
Pel que fa a la compra de mascaretes, el TS veu acreditades les adquisicions de mascaretes a l’empresa d’Aldama. Diu que Ábalos i Koldo García van sol·licitar, a càrrec amb les seves comissions, 2.000.000 i 500.000 euros respectivament.
Aldama va canalitzar les comissions percebudes a través de dues societats, Deluxe Fortune i MTM 180 capital, de les quals es soci i administrador únic, per un import total de 6.676.046,09 euros.
El judici
El judici pel cas de les mascaretes va quedar vist per sentència el passat 6 de maig després de catorze sessions en les quals van testificar una setantena de persones, entre càrrecs públics, funcionaris, empresaris, pèrits, guàrdies civils i al·legats dels tres acusats.
Després de totes les sessions, la fiscalia va acordar mantenir la pena de 24 anys de presó per Ábalos i 19 i mig per Koldo García per delictes de pertinença a organització criminal, suborn, ús d’informació privilegiada, tràfic d’influències i malversació. També va mantenir la pena de 7 anys per Aldama.
El PP, que va liderar les acusacions populars del cas, tampoc va modificar les penes de 30 anys de presó per l’exministre i l’exassessor, però sí que va acordar rebaixar en dos graus la petició de presó per Aldama - situant-la en 5 anys i dos mesos – també per la seva col·laboració.
En l’últim torn de paraula, Ábalos va qualificar el seu cas de “clarament mediàtic, jutjat fa temps i amb una condemna clara”. En una línia similar es va expressar Koldo García, que va admetre estar “destrossat” en tots els àmbits. “A mi ja no em poden fer més mal”, va apuntar.
Compareixença de Sánchez
La sentència d’Ábalos arriba dos dies abans de la compareixença que el president espanyol, Pedro Sánchez, té prevista al Congrés pels casos de corrupció que esquitxen el PSOE. El cap de l’executiu s’explicarà en plena investigació pel ‘cas Leire’ i el ‘cas Plus Ultra’.
També aquest dimecres, la dona del president espanyol, Begoña Gómez, està citada pel jutge Juan Carlos Peinado per entregar de forma presencial el seu passaport. Ho farà dos dies després que el magistrat li ordenés com a mesura cautelar la prohibició de sortir d’Espanya al·legant risc de fugida.
El 'cas de les mascaretes'
El jutge Leopoldo Puente va acordar enviar a judici Ábalos, Koldo García i Aldama per presumptament haver-se beneficiat de la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. Va apuntar que haurien fet en el si del Ministeri de Transports, liderat llavors pel mateix Ábalos.
El jutge va acordar obrir dues causes separades: una per les investigacions relatives als contractes de mascaretes – la de la sentència d’aquest dilluns- i una altra per una presumpta trama per cobrar mossegades a canvi d’adjudicacions irregulars d’obres públiques, encara en marxa.
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