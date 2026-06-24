Begoña Gómez entrega el seu passaport al jutge Peinado
El magistrat va acordar obrir judici oral contra ella i prohibir-li sortir d'Espanya com a mesura cautelar
ACN
Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres a la tarda el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Gómez ha arribat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les 6 de la tarda i ha accedit directament a l’edifici pel garatge, ja que així ho ha sol·licitat per motius de seguretat. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d’influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d’Espanya.
El jutge va obrir aquest dissabte judici oral a Gómez pels delictes de tràfic d’influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. Així, li va ordenar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori estatal i l’obligació de comparèixer quinzenalment al jutjat.
Peinado també va obrir judici oral a la seva assessora, Cristina Álvarez, pels mateixos delictes, i a l’empresari Juan Carlos Barrabés pels delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis en el sector privat. A l’assessora li va imposar les mateixes cautelars que a Gómez i a Barrabés no n’hi va reclamar cap.
En el seu text, Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. De fet, insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va causar que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado.
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