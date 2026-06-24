Sánchez redueix la corrupció al PSOE “a l’antiga Secretaria d’Organització”, nega finançament il·legal i veu “assetjament” contra la seva dona i el seu germà
Iván Gil
Ni corrupció generalitzada, ni finançament il·legal ni res de nou en la tempesta judicial que durant les últimes setmanes ha descarregat sobre el PSOE i el Govern. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha centrat la seva compareixença al Congrés sobre la corrupció en intentar reduir la magnitud dels casos que l’envolten. Per fer-ho, els ha acotat al que ha anomenat en diverses ocasions “antiga Secretaria d’Organització” del PSOE, formada per José Luis Ábalos i Santos Cerdán. “En aquest mateix grup operava la senyora Leire Díez, que hauria fet gestions presumptament irregulars per investigar servidors públics”, ha afegit.
“Persones molt concretes que es van aprofitar del seu pes al PSOE i al Govern per guanyar diners”, s’ha desvinculat, i també ha negat finançament il·legal a la seva organització, la línia vermella marcada pels socis parlamentaris. Sense restar gravetat a aquests fets, sobretot a la sentència per comissions en contractes de mascaretes contra l’exministre, que ha dit respectar perquè “no hi ha d’haver impunitat per a les persones corruptes”, ha encapsulat dins la mateixa trama els casos de les mascaretes o el de Leire Díez.
Una trama sobre la qual, però, ha defensat haver actuat ja abans que s’iniciés la instrucció, amb la seva expulsió de les files socialistes. “Quan es va descobrir el cas, no vam fer un pas al costat, sinó un pas endavant. Vaig demanar disculpes. Vam expulsar immediatament els investigats. Vaig comparèixer davant de ses senyories. Vam posar a disposició de la justícia i de les forces de seguretat tota la informació requerida”, ha enumerat, situant sempre l’origen en el passat, “fa ja més de dos anys i els extrems del qual s’han anat revelant a poc a poc”.
Casos, per tant, que ha intentat no només encapsular, sinó situar en el passat: “La degradació ja va ocórrer. El que veurem en els pròxims mesos és la seva persecució i la seva purga”.
Sobre la investigació a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el cap de l’Executiu ha insistit en la confiança en la seva presumpció d’innocència, i respecte al rescat de la companyia aèria Plus Ultra ha defensat que el crèdit va ser “plenament legítim” i “d’acord amb la llei”. Després de remarcar que fa “15 anys que no ocupa cap càrrec públic”, ha emmarcat tot plegat dins la “legalitat de la seva activitat privada”.
Davant la pressió política, a la qual ha acusat de “barrejar i equiparar per confondre la gent i crear una sensació de corrupció generalitzada que no existeix”, ha utilitzat el comodí de la guerra bruta judicial en els casos de la seva esposa, Begoña Gómez, i del seu germà, David Sánchez. Sense el més mínim dubte, els ha definit com a casos que es “construeixen sobre acusacions infundades i un patró d’assetjament i enderroc similar al que hem vist desplegar en altres països occidentals”.
“Continuarem”
En la intervenció inicial, de només mitja hora i iniciada amb referències a la darrera reunió del Consell Europeu, el cap de l’Executiu ha insistit que “mai vaig conèixer ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques”, en referència als casos relacionats amb Ábalos i Cerdán i la trama de Leire Díez. “Jo no faig el que altres em van fer a mi, a la meva família i a desenes de càrrecs públics per part del Govern del Partit Popular”, ha contraatacat.
En la seva contraofensiva per rebutjar la necessitat d’assumir responsabilitats polítiques i justificar la continuïtat, Sánchez s’ha referit a “una sèrie d’accions coordinades que busquen debilitar el Govern mitjançant atacs personals, campanyes de desinformació i mentides”. “Davant d’aquest escenari —ha afegit—, la pregunta no és si hem de continuar. La pregunta és com no ho hauríem de fer”. “Continuarem governant per aquells que necessiten que aquest país avanci”, ha conclòs.
Anticipant-se a la petició de dimissió i de convocatòria electoral del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha intentat deslegitimar les seves crítiques i ha recorregut al “i tu més”: “No parlin de clavegueres quan vostès estan sent jutjats en aquest mateix moment per haver muntat tota una policia patriòtica amb què van espiar durant anys més d’un centenar de rivals polítics i periodistes i amb la qual van fabricar proves falses contra ells”. Després, ha retret que qualifiquin aquest Govern com el més corrupte de la història “quan vostès tenen més de 30 casos oberts amb 150 implicats”.
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