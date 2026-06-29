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El jutge Pedraz cita com a investigats la presidenta de la SEPI i 24 persones més en el ‘cas Leire’

El magistrat veu "indicis de criminalitat" en el marc de la peça que investiga irregularitats en adjudicacions públiques

Leire Díez

Leire Díez / JOSÉ LUIS ROCA

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ACN

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordat citar com a investigats 25 persones més en la peça del ‘cas Leire’ sobre presumptes irregularitats en l’adjudicació de contractes públics. El magistrat ha pres aquesta decisió a petició de la fiscalia Anticorrupció, que és qui va sol·licitar els interrogatoris.

Entre els nous investigats hi ha la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Belén Gualda, l’expresident de Tubos Reunidos – l’empresa basca rescatada durant el govern espanyol durant la pandèmia – Francisco Irazusta, o l’expresident de l’empresa pública Enusa José Vicente Berlanga. Pedraz argumenta que hi ha “indicis de criminalitat”.

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