Pressupostos, finançament i decrets
Sánchez redobla l’aposta per l’agenda econòmica i l’habitatge per tancar el curs polític davant el vendaval judicial
Amb la presentació del quadre macroeconòmic, a l’Executiu avancen que el sostre de despesa que es portarà al juliol al Consell de Ministres permetrà una despesa social rècord en els comptes públics
Iván Gil
El Govern s’abona a l’optimisme econòmic, com va quedar patent amb les dades de creixement portades aquest dilluns al Consell de Ministres. Per això, centrarà bona part de la seva agenda en el que queda de curs a avançar en els Pressupostos, amb l’aprovació de l’anomenat sostre de despesa i el camí de dèficit; el finançament autonòmic; la pròrroga de mesures anticrisi i un paquet de xoc en matèria d’habitatge. Enmig del vendaval judicial que assetja el PSOE, Pedro Sánchez busca redoblar la seva aposta per l’economia posant el focus en la seva bona marxa. Amb la presentació del quadro macroeconòmic, fonts econòmiques del Govern avancen que el sostre de despesa que es portarà al juliol al Consell de Ministres permetrà una despesa social rècord. Per a uns comptes públics «expansius i socials», apunten, que servirien a tall d’aparador electoral per a les generals de l’any vinent.
A més del decret amb la pròrroga de mesures anticrisi per la guerra de l’Iran, amb bonificacions als carburants durant tres mesos més o rebaixes en l’impost de producció d’energia, se sotmetrà a convalidació del Congrés un altre decret centrat en vivenda. Un anunci amb què ha sorpredit el Govern i que, a l’espera de tancar-se i aprovar-se en el Consell de Ministre, pretén combinar mesures regulatòries com impositives i finançament per suavitzar el problema de l’accés a la vivenda. Si bé en l’Executiu anticipen la seva intenció de negociar-lo primer amb els socis per garantir els vots, fonts parlamentàries socialistes assenyalen que és hora que cada grup es «retrati» amb els seus posicionaments.
Es tracta de «mesures per abaixar el preu, donar estabilitat als contractes i combatre el frau en el lloguer», que inclouria la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers, l’obligatorietat que els contractes siguin per escrit i bonificacions en l’IRPF als qui abaixin el preu del lloguer. Així mateix es proposa incrementar l’IVA al 21% per als pisos turístics i mesures d’agilitat administrativa per mobilitzar vivenda de lloguer, segons fonts del departament de Vivenda que dirigeix Isabel Rodríguez.
L’objectiu és arrencar el curs vinent polític amb el focus en els Pressupostos i per a això s’accelerarà aquest mes de juliol els passos previs. La setmana vinent se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per establir el camí de dèficit de les administracions autonòmiques i locals i posteriorment s’aprovarà en el Consell de Ministres.
La idea és comptar amb marge per portar-la a votació del Congrés en el primer ple habilitat i, en cas de decaure, repetir una segona vegada com obliga la llei en l’últim ple que se celebrarà abans de l’agost. D’aquesta manera, l’Executiu es garanteix poder aprovar els Pressupostos al setembre i arrencar tot seguit la seva tramitació parlamentària.
Abans que acabi el mes de juliol, es pretén tornar a reunir les comunitats autònomes al CPFF per centrar-lo de forma monogràfica en el nou model de finançament autonòmic, que aportaria 21.000 milions d’euros addicionals. A l’òrgan multilateral s’haurà d’abordar la proposta d’Hisenda i portar a votació com a pas previ imprescindible per a la seva aprovació per part del Govern i posterior tramitació parlamentària.
Creixement traslladat a les llars
L’agenda es bolcarà en l’economia, a falta de decidir sobre si es porta també la votació sobre la quitació del deute a un dels dos plens habilitats el mes de juliol. A la ultraactivitat que mantindrà aquestes setmanes el ministeri d’Hisenda, dirigit per Arcadi España, se sumarà l’ aprovació en segona volta del projecte d’Integritat Pública, que recull una bona part de les mesures del pla anticorrupció presentat per Pedro Sánchez fa un any, en el context del cop pel setge judicial a l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán i el seu antecessor i exministre José Luis Ábalos.
«Lideratge, dinamisme i resiliència de la nostra economia en els últims anys, des de l’any 2018, com podem veure», presumia aquest dilluns el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, després de presentar les dades de creixement. Un missatge que s’intenta transmetre no només a nivell macroeconòmic, sinó també a nivell d’«una millora de la renda real disponible de les llars». «Aquest creixement s’està traslladant en una reducció de desigualtat per als ciutadans espanyols. Quan posem el focus en com s’està creixent, veiem una reducció de la desigualtat en termes salarials, però també del risc de pobresa en aquest període, que a més esperem aquesta reducció es mantingui cap endavant», incidia el vicepresident primer després del Consell de Ministres.
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