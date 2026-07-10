Reforma del sistema
Hisenda reitera a les comunitats la seva voluntat d’incloure canvis en el model de finançament després de remetre’ls l’esborrany
La proposta presentada pel Govern contempla incrementar la capacitat tributària de totes les comunitats
L’Executiu s’obre a estudiar les propostes de les comunitats abans de portar el text al Consell de Política Fiscal i Financera el 29 de juliol
Iván Gil
Les comunitats autònomes ja compten amb la lletra petita de la proposta per a la reforma del model de finançament autonòmic impulsada per Hisenda. El departament dirigit per Arcadi Espanya ha fet arribar aquest divendres l’esborrany als consellers del ram reiterant una vegada la seva voluntat d’obrir-se a canvis. No només per intentar obrir una bretxa entre les comunitats del PP, que mantenen una posició monolítica de rebuig, sinó per intentar buscar el suport dels governs socialistes d’Astúries i Castella-la Manxa.
La proposta remesa segueix el marc general de la posada sobre la taula per l’exministra María Jesús Montero, sense modificacions del pactat amb ERC i avalat pel Govern de Salvador Illa. Dimarts vinent se celebrarà un comitè tècnic per abordar la reforma i el pròxim 29 de juliol se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) monotemàtic on es votarà definitivament el text. El suport de la Generalitat seria suficient per tirar-lo endavant. Ja després de l’estiu es portaria a aprovació en el Consell de Ministres per iniciar la seva tramitació parlamentària.
A Hisenda insisteixen que el nou model portarà «més recursos per a totes les comunitats autònomes sense excepció, incrementarà la solidaritat interterritorial, elevarà l’autonomia fiscal, blindarà l’Estat de benestar i reduirà les diferències actuals en finançament per habitant ajustat». Concretament, s’estableix una aportació addicional total de 20.975 milions d’euros.
El nou document se centra a aterrar el detall de la proposta inicial que ja es va presentar a les comunitats el mes de gener passat i que va ser analitzat en reunions bilaterals només amb comunitats de governs socialistes i les Canàries, ja que des dels executius presidits pel PP es va boicotejar aquesta ronda de negociacions. Malgrat això, el Govern intenta forçar una segona ronda de converses i torna a fer una crida a «continuar debatent el model en els pròxims comitès tècnics, en el Consell de Política Fiscal i Financera i al Congrés dels Diputats».
El sistema posat sobre la taula per l’Executiu inclou una nova proposta de població ajustada que contempla noves variables i incorpora una estratificació més precisa dels grups de població. Segons remarquen des d’Hisenda, es garanteix «la solidaritat interterritorial a través d’un mecanisme d’anivellament horitzontal equitatiu, objectiu i transparent».
IRPF i IVA
Una altra de les principals novetats té a veure amb la possibilitat que les comunitats rebin la recaptació de l’IVA generat per les pimes als seus territoris. La proposta presentada pel Govern contempla incrementar la capacitat tributària de totes les comunitats.
Es modifica l’actual sistema per incrementar la cessió per IRPF i IVA. Amb el nou model, per IRPF se cediria el 55% i per IVA el 56,5%. A més, s’inclouran dins dels recursos del sistema de finançament els impostos sobre el Patrimoni, sobre els dipòsits bancaris, sobre activitats del joc i sobre el dipòsit de residus en abocadors.
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