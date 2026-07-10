El jutge Pedraz acorda investigar l’expresident de Correus Juan Manuel Serrano en el ‘cas Leire’
Retira la condició d’investigades a les dues treballadores del PSOE i les cita com a testimonis el pròxim 28 de juliol
ACN
El jutge de l’Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordat investigar l’expresident de Correus Juan Manuel Serrano en el ‘cas Leire’. Així ho ha anunciat el magistrat aquest divendres, l’endemà que l’UCO assegurés que l’exdirigent va tenir una “participació preeminent” en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials a l’entorn del PSOE i el govern espanyol. El jutge també ha acordat la clonació íntegra dels seus dispositius, tal com ha reclamat aquest mateix dijous la fiscalia. A banda, el magistrat ha citat com a testimonis el pròxim 28 de juliol les dues treballadores del PSOE que fins ara estaven investigades, i a qui retira aquesta condició. Pedraz ha rebutjat clonar el mòbil a la gerent socialista Ana María Fuentes.
L’UCO considera que Serrano va maniobrar per oferir un càrrec a l’exmilitant socialista Leire Díez, un fet que hauria permès als membres de la presumpta trama “posicionar-se en llocs de rellevància” a l’Administració Pública i així obtenir beneficis propis o per a tercers. Els agents també li atribueixen una participació en l’obtenció de beneficis en l’àmbit empresarial de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).
En la seva interlocutòria, Pedraz ha acordat “l’accés, el clonat i l’anàlisi en seu policial” del telèfon de Serrano, una decisió que veu “justificada” davant el tipus de delinqüència investigada. També autoritza els agents de l’UCO a visionar totes les comunicacions que es localitzin per identificar les que tinguin una relació directa amb els fets. En canvi, ha denegat la petició de clonar els dispositius de la gerent del PSOE Ana María Fuentes i del comandant Juan Sánchez Yepes.
Pedraz argumenta que inicialment Serrano tenia una “difusa responsabilitat” en els fets, però que els nous informes aporten un conjunt d’indicis que, per la seva relació amb els integrants de la organització, – Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la SEPI- justifiquen la seva investigació. El jutge atén així la petició de la fiscalia, que ha reclamat aquest dijous el clonatge del qui va ser també excap de gabinet del president espanyol, Pedro Sánchez, abans d’arribar a la Moncloa.
El magistrat justifica la investigació en la “irregular contractació” de Díez com a Directora Gerent de Filatelia i Relacions Institucionals de Correus, sota la dependència immediata de Serrano. Considera que, un cop contractada, Díez va impulsar altres contractacions en benefici d’ella mateixa o de tercers i amb el consentiment de Serrano. La investigació, pel jutge, ha de contribuir a conèixer si l’expresident es va limitar a consentir l’operativa o si la va impulsar i dirigir.
Les treballadores del PSOE, citades com a testimonis
A banda, el magistrat ha retirat la condició d’investigades a les treballadores del PSOE Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez i les ha citat el pròxim 28 de juliol com a testimonis. El jutge vol que aportin les comunicacions que van mantenir entre abril de 2024 i juny de 2025 per qualsevol canal de comunicació amb l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, la gerent del partit Ana Maria Fuentes, Serrano i Díez.
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