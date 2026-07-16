L’Audiència de Madrid retira les cautelars a Begoña Gómez i acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis
La dona de Sánchez serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació
ACN
L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada quinze dies davant l'autoritat judicial que afectaven Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez. Alhora, ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de jutjar-la per un Tribunal del Jurat pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics, però ha acordat el sobreseïment dels dos altres delictes que reclamava el jutge, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest juny, Peinado va dictar l'obertura del judici oral contra Gómez i va ordenar que lliurés el seu passaport, una decisió criticada pel govern espanyol.
L’Audiència de Madrid ha avalat jutjar Gómez amb un tribunal popular per dos delictes – el de tràfic d’influències i el malversació- dos menys dels que havia proposat el jutge que ha instruït el seu cas, Peinado, que també li atribuïa els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
Així mateix, els magistrats han acordat jutjar amb un tribunal popular Cristina Álvarez, l’assessora de Gómez a la Moncloa, només per un presumpte delicte de malversació de caudals públics. També li retiren les mesures cautelars que li van imposar, que eren les mateixes que les que tenia Gómez.
El tribunal ha decidit separar l’empresari Juan Carlos Barrabés del judici amb jurat popular i apunta que “es seguirà la investigació en procediment abreviat en allò relatiu a la legalitat o la il·legalitat de les adjudicacions en els contractes públics”, segons el text.
Pel que fa a les cautelars, l’Audiència de Madrid ha acordat retirar la prohibició de sortir d’Espanya, la retirada del passaport i l’obligació de comparèixer quinzenalment als jutjats, tot i que ha precisat que les investigades "han de romandre en tot moment a disposició del jutge" i que se les ha de poder localitzar.
Manté els delictes de malversació i tràfic d'influències
Els jutges de l’Audiència de Madrid avalen jutjar Gómez per un delicte de tràfic d’influències al·legant que "s’hauria aprofitat de la seva condició d’esposa de Sánchez per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) per la creació d’una càtedra extraordinària".
Els magistrats veuen “perfectament verosímil” aplicar aquest delicte a Gómez perquè creuen que “no només va aconseguir la concessió de la càtedra”, sinó que ho va fer de forma “gairebé immediata i sense verificar un mínim control sobre la consistència del projecte”.
La sala madrilenya apunta que "està fora de dubte" el benefici que va suposar aquesta feina per Gómez. “Li va conferir un paraigua institucional que li va permetre obtenir finançament i disposar d’ingressos per contractar serveis tècnics sense ple sotmetiment als procediments ordinaris", remarquen els jutges.
Pel que fa a la malversació, els jutges veuen acreditat l'ús suposadament indegut d'un software per part de la dona de Sánchez, que havia de servir per mesurar com determinades empreses complien amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que s'havia creat dins la càtedra. Segons els jutges, hi ha indicis suficients que Gómez va apropiar-se d'aquest software i el va fer servir a la seva "esfera privada "mitjançant el registre del domini, la marca i la societat Transforma TSC".
Peinado va acusar-la també d’apropiació indeguda per “haver actuat de facto com a gestora principal del projecte de la càtedra i del software, amb capacitat de direcció i interlocució sobre recursos universitaris i desenvolupament tecnològic, havent-se excedit de l’àmbit desviant els actius com als seus propis interessos”.
Tanmateix, l’Audiència de Madrid ha desvinculat Gómez d’aquest delicte al·legant que l’apropiació indeguda no es pot sustentar en cas d’un bé “intangible o immaterial” i que a més, aquesta infracció s’aplica només en patrimonis privats i per part de persones que no tenen la condició de funcionaris públics.
La sala madrilenya també ha discrepat de Peinado pel que fa a la corrupció en els negocis. Considera que no existeix una relació mercantil típica entre particulars ni una connexió suficientment acreditada entre aportacions empresarials i un benefici concret.
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