Els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar amb els seus propietaris en tots els trens de Renfe a partir del 21 de juliol
Podran viatjar fins a dues mascotes per tren en un vagó específic i el servei comportarà un suplement de 40 euros
Regió7
Els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar amb els seus propietaris tant als serveis comercials de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity) com als de Servei Públic (Avant i Mitjana Distància) a partir del pròxim 21 de juliol, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Gos.
Fins ara, aquest servei només estava disponible en alguns trens AVE i en determinats corredors ferroviaris (des del 2022 als corredors Madrid-Saragossa-Barcelona i Madrid-Màlaga, i posteriorment a Madrid-València, Madrid-Alacant i Madrid-Granada).
A cada tren hi podran viatjar dos gossos, que s'ubicaran en un vagó específic. El suplement per aquest nou servei serà de 40 euros i no hi podran viatjar els gossos menors d'un any, els de races potencialment perilloses ni les femelles en zel.
D'aquesta manera, Renfe es converteix en l'únic operador que permet viatjar amb gossos de gran mida en tots els seus trens, amb l'objectiu de contribuir a una mobilitat més «inclusiva i adaptada a les noves formes de viatjar», segons assenyala la companyia en un comunicat, en què defensa que s'ha consolidat «com una de les companyies ferroviàries europees més avançades per viatjar amb mascotes».
A més de poder viatjar amb la mascota de gran mida en tots els trajectes, aquest nou model també ofereix la possibilitat d'accedir al tren des de qualsevol parada i no només a l'inici del viatge.
Requisits i mesures de seguretat
Els gossos ocuparan sempre la plaça interior al costat de la finestreta, al costat dels seus propietaris, que els hauran de portar amb una corretja no extensible d'1,5 metres i amb el morrió posat tant a l'estació com durant l'embarcament i el desembarcament del tren. El propietari haurà de viatjar amb la documentació oficial en regla: la cartilla de vacunació actualitzada o el passaport europeu per a animals de companyia, així com amb un kit de neteja (empapador, tovalloletes, bosses, esprai desinfectant i neutralitzador d'olors).
En el control d'accés dels trens AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity i dels Avant de Servei Públic, es lliurarà als propietaris un kit de viatge compost per una funda per al seient i una estoreta per al gos, que hauran de col·locar al seient i retirar en finalitzar el trajecte. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha reivindicat la mesura al seu compte de X: «Les mascotes són família».
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