La UE mobilitza quatre avions a Espanya per combatre els incendis forestals
Brussel·les activa el mecanisme europeu de protecció civil després de rebre la petició del govern espanyol
Arnau Planellas (ACN)
La Unió Europea ha mobilitzat quatre avions per reforçar la resposta d’Espanya davant els incendis forestals després de la petició d’ajuda del govern espanyol en el marc del mecanisme europeu de protecció civil RescEU. Les aeronaus, dues procedents de Grècia i dues d’Itàlia, compten amb el suport del sistema de satèl·lits Copernicus per millorar la resposta sobre el terreny. La portaveu comunitària d’Energia, Anna-Kaisa Itkonen, ha recordat que la responsabilitat de gestionar els incendis correspon als estats membres, que han de sol·licitar l’activació del mecanisme quan necessiten suport. Brussel·les manté preparats 22 avions, cinc helicòpters i 777 bombers per donar suport als països afectats en cas de necessitat.
D’altra banda, la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, ha assegurat que Brussel·les segueix amb “gran preocupació” l’evolució dels incendis a Espanya i França en un estiu que “tot just acaba de començar.”
Paral·lelament, l’executiu comunitari també ha enviat tres avions i dos helicòpters a França. Itkonen ha explicat que, davant un escenari amb diversos incendis simultanis, la resposta es basa principalment en les peticions dels estats membres i en les capacitats disponibles en cada moment. A més, ha recordat que els països poden activar mecanismes d’ajuda bilateral, especialment entre territoris veïns, per reforçar la resposta.
Finalment, preguntada sobre si la Comissió Europeu preveu augmentar els recursos disponibles davant l’increment dels incendis forestals, Itkonen ha explicat que RescEU és un “programa en evolució” que s’adapta a les necessitats del moment. La portaveu comunitària a càrrec d’Energia ha assenyalat que els recursos es cofinancen amb els estats membres i que qualsevol ampliació de capacitats dependrà també de la disponibilitat dels operadors i les aerolínies.
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