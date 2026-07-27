Foc a Castelló
Pedro Sánchez, a l’incendi de la Vall d’Uixó: «Queden hores difícils»
El president ha acudit al post de comandament avançat (PMA) de l’incendi que ha calcinat ja 7.200 hectàrees de la serra d’Espadà
Pablo Ramón Ochoa
El president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, ha visitat aquest migdia el post de comandament avançat (PMA) de l’incendi de la Vall d’Uixó, i ha apuntat que «queden hores difícils, hores complexes. Tindrem un augment de les temperatures en les pròximes hores i en els pròxims dies».
Així s’ha pronunciat el cap de l’Executiu en la seva visita a l’incendi de la serra d’Espadà que arrasa 6.500 hectàrees, amb un perímetre de 48 quilòmetres, i ha obligat a evacuar més de 16.000 persones i a confinar unes 65.000 de diverses localitats de l’entorn del parc natural.
En relació amb tots els incendis que assolen Espanya, inclòs el de la Vall, ha indicat que el Govern aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres «un reial decret llei de zona greument afectada per una emergència de protecció civil».
«Les subdelegacions del Govern treballaran coordinadament amb ajuntaments, diputacions i la resta d’administracions per valorar la magnitud de la catàstrofe derivada d’aquests incendis», ha indicat Sánchez a la Vall d’Uixó.
Al costat del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Sánchez ha demanat que es firmi el pacte d’Estat contra el canvi climàtic. «El setembre de l’any passat vaig proposar un pacte d’Estat vinculat amb l’emergència climàtica. Hem de fer cas a la ciència i reforçar la prevenció perquè la resposta sigui menys greu i la recuperació molt més ràpida».
El cap de l’Executiu, escortat per l’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha parlat també sobre les notícies falses que indiquen que aquests incendis es provoquen amb propòsits espuris. «Demano a la ciutadania que no atengui les notícies falses, com que els incendis es provoquen per fer plantes fotovoltaiques o que no es pot netejar la muntanya. Efectivament, hi pot haver incendis provocats. Veurem exactament quin és el resultat de la investigació», ha asseverat Sánchez. Aquest incendi, tal com han indicat fonts de la Delegació del Govern, «no sembla que s’hagi produït per causes naturals».
Insisteix a esperar al desenvolupament de la investigació
Sánchez, que ha insistit a esperar al desenvolupament de la investigació per confirmar si l’incendi a la Vall d’Uixó ha sigut intencionat, ha posat el focus en l’«augment sostingut i sistemàtic» de les temperatures com a conseqüència de l’«emergència climàtica». «El que està fent és elevar de manera exponencial l’expansió i el nivell dels incendis», ha sentenciat.
El president del Govern, que ha sigut objectiu de crits i insults d’un grup de persones concentrat rere la tanca del recinte, ha indicat que s’han calcinat des de començament d’any més de 170.000 hectàrees en una desena de grans incendis a Espanya, cosa que significa multiplicar per sis els registres de l’any passat en el mateix període, i ha alertat sobre l’augment de les temperatures previst per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per als pròxims dies.
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