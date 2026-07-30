Madrid vendrà l'àtic polèmic d'Ayuso i destinarà el recaptat a la reconstrucció després dels incendis
La presidenta madrilenya tenia previst utilitzar l'espai com a oficina temporal
EFE
El portaveu del Govern de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciat aquest dijous que ha donat instruccions a l’empresa Planifica Madrid perquè es posi a la venda l’àtic que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, tenia previst utilitzar com a oficina temporal, i destinar aquests fons a la reconstrucció després dels incendis de la serra oest.
En declaracions als periodistes, García Martín ha explicat que ha donat instruccions a l’empresa pública Planifica Madrid perquè posi a la venda quatre immobles que té a la Gran Via i també l’àtic situat al passeig del General Martínez Campos, valorats en conjunt en uns vint milions d’euros, per ajudar en la reconstrucció pels recents incendis a la comunitat.
“La Comunitat de Madrid està bolcada en la recuperació de la serra oest després del devastador incendi. És la màxima prioritat que tenim”, ha subratllat.
El portaveu de l’Executiu madrileny ha recordat que aquest dimecres es va presentar un conjunt de mesures urgents, valorat en més de 100 milions d’euros, per ajudar els afectats, i que les conselleries continuen treballant en coordinació amb els ajuntaments per seguir presentant iniciatives amb l’objectiu d’aconseguir una recuperació “inèdita” de la serra oest de Madrid.
De manera paral·lela, ha precisat, el Govern regional continuarà amb les obres planificades a la Reial Casa de Correus, que van començar el 2025 i que continuaran el 2026 i el 2027, un edifici amb més de 250 anys d’història, declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), que la Comunitat de Madrid té el “deure” de conservar per tractar-se d’una “joia” del patrimoni regional.
A més, ha afegit el portaveu del Govern madrileny, “seguirà buscant, en paral·lel, espais dins del patrimoni de la Comunitat de Madrid que siguin compatibles amb l’ús institucional de la Reial Casa de Correus i amb les obres que estan planificades i que són necessàries per conservar aquest edifici en bon estat”.
“Aquest àtic polèmic ja no s’utilitzarà i es posarà a la venda”, ha remarcat.
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