Incendis forestals
Almenys vuit dels 10 incendis més grans declarats aquest estiu són negligències, imprudències o provocats
Els especialistes insisteixen a extremar les precaucions, ja que el factor humà continua sent la principal causa dels grans focs
Cristina Sebastián
Almenys vuit dels deu incendis forestals més grans registrats aquest estiu a Espanya tenen com a causa confirmada o com a principal línia d’investigació una negligència, una imprudència, un accident derivat de l’activitat humana o una possible acció intencionada. Els grans focs estan arrasant gran part del país, i ja s’han superat les 200.000 hectàrees calcinades des de començament d’any.
Origen humà com a principal hipòtesi
Les investigacions realitzades fins al moment situen l’activitat humana com el principal factor darrere de la majoria dels incendis de més magnitud registrats aquest estiu.
Entre ells es troben l’incendi de Burgohondo-Navaluenga, a la província d’Àvila, que ha calcinat més de 50.000 hectàrees i presumptament va ser originat per les espurnes d’una excavadora que treballava sense autorització, o el de La Mierla, a Guadalajara que ha arrasat unes 33.000 hectàrees i la principal hipòtesi que es continua investigant apunta que la causa de l’incendi està relacionada amb unes tasques agrícoles que es duien a terme a la zona
L’incendi de la Sierra Oeste de Madrid, amb 25.000 hectàrees calcinades es va iniciar després d’incendiar-se un vehicle a la carretera M-501 i el de la Bisbal d’Empordà (Girona), on va quedar confirmat que les espurnes d’una radial van provocar el foc que va acabar arrasant més de 500 hectàrees
També figuren entre aquests casos els incendis de Fermoselle (Zamora) on es van cremar unes 6.000 hectàrees i la investigació apunta a una actuació humana encara pendent de confirmació;Almorox (Toledo) on ja s’han detingut dues persones com a presumptes autors del foc; Aiguamúrcia (Tarragona) on s’han trobat indicis que el foc va poder ser provocat intencionalment per un humà i Sentmenat (Barcelona) on el foc es va propagar per una fallada mecànica en una minicarregadora.
Dos incendis continuen sense causa concloent
Els únics dos grans incendis la causa dels quals no s’atribueix, de moment, a una negligència o imprudència són els de La Vall d’Uixó (Castelló) i Los Gallardos (Almeria).
En els dos casos les investigacions continuen obertes i les autoritats no han establert una causa definitiva, per la qual cosa el seu origen es manté pendent de confirmació. En el cas de l’incendi de la Vall d’Uixó les autoritats van descartar en un primer moment que el foc es produís per causes naturals, però encara no se n’ha determinat la causa concreta. En l’incendi de Los Gallardos s’investiga la caiguda d’un cable elèctric sobre la vegetació seca.
Extremar la precaució
Les dades d’aquest estiu tornen a posar de manifest el pes del factor humà en els grans incendis forestals. Especialistes i administracions insisteixen que extremar les precaucions durant els mesos de més risc resulta fonamental per evitar nous sinistres.
L’ús de maquinària, la realització de treballs agrícoles o forestals en condicions d’alt risc i altres activitats susceptibles de generar espurnes continuen sent les principals causes de grans incendis a Espanya. Les autoritats recorden la importància de respectar les restriccions vigents durant els episodis d’altes temperatures i risc extrem d’incendi per minimitzar la possibilitat que una imprudència acabi desencadenant una catàstrofe ambiental.
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