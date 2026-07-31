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La policia francesa reforça els controls fronterers amb drons, avions i 170 agents per la crisi de Ceuta

França admet que és una mesura "d'anticipació" perquè hores d'ara no hi ha cap impacte migratori a Europa

Agents de la Gendarmeria fent un control al Pertús aquest 12 de desembre del 2018

Agents de la Gendarmeria fent un control al Pertús aquest 12 de desembre del 2018 / Gemma Tubert

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ACN

El Voló

La policia francesa reforçarà els controls fronterers amb l'Estat espanyol per la crisi de Ceuta amb un total de 170 agents, drons i avions. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Regnault de la Mothe, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans des del Voló on ha dit que la mesura es pren per ordre del ministeri de l'Interior.

Regnault ha admès que hores d'ara "no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per França" però que la mesura es pren per "anticipar-se" a qualsevol derivada. La policia francesa augmentarà els controls "aleatoris" que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. "Farem el que ja sabem fer, però ampliat i amb un dispositiu més fort i robust", ha dit el prefecte.

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"Ens estem anticipant, volem ser dissuasius i enviar un missatge molt clar: no hi ha cap mena de laxitud, tenim un dispositiu sòlid que impedeix els fluxos migratoris irregulars cap a França",  ha remarcat.   

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