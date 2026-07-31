La policia francesa reforça els controls fronterers amb drons, avions i 170 agents per la crisi de Ceuta
França admet que és una mesura "d'anticipació" perquè hores d'ara no hi ha cap impacte migratori a Europa
ACN
La policia francesa reforçarà els controls fronterers amb l'Estat espanyol per la crisi de Ceuta amb un total de 170 agents, drons i avions. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Regnault de la Mothe, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans des del Voló on ha dit que la mesura es pren per ordre del ministeri de l'Interior.
Regnault ha admès que hores d'ara "no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per França" però que la mesura es pren per "anticipar-se" a qualsevol derivada. La policia francesa augmentarà els controls "aleatoris" que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. "Farem el que ja sabem fer, però ampliat i amb un dispositiu més fort i robust", ha dit el prefecte.
"Ens estem anticipant, volem ser dissuasius i enviar un missatge molt clar: no hi ha cap mena de laxitud, tenim un dispositiu sòlid que impedeix els fluxos migratoris irregulars cap a França", ha remarcat.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026