Crisi a Ceuta
De l'esperança a la frustració en 24 hores: "Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar"
Els migrants que han tornat a Fnideq, al Marroc, després d’abandonar Ceuta relaten com van aconseguir creuar la frontera sense gairebé dificultat abans que la policia marroquina reforcés els controls i carregués contra la multitud. Van passar de l’esperança a la frustració en 24 hores.
Marc Ferrà
Fnideq, (o Castillejos, en castellà), la ciutat marroquina més pròxima a la frontera ceutina amb Espanya, al protectorat del qual pertany fins al 1956, s’ha convertit en l’epicentre de la crisi migratòria més gran entre Espanya i el Marroc. Era el punt de trobada per a milers de persones arribades des de diferents llocs del país amb l’únic propòsit d’entrar, per terra o per mar, en territori espanyol. No procedien únicament de la regió nord. També hi havia viatgers que van recórrer centenars de quilòmetres des de ciutats com Casablanca i Tànger i que durant diversos dies, sobretot dijous, es van trobar amb una frontera pràcticament oberta per a tot aquell que volgués passar. La imatge d’ahir va canviar per complet quan la policia marroquina va anar a totes, amb material antiavalots, gasos lacrimògens i camions equipats amb canons d’aigua a pressió, per tornar la multitud al país que volien deixar enrere.
La intervenció dels agents no es va limitar a la carretera i als accessos principals. Les forces de seguretat també van realitzar batudes a les muntanyes pròximes, on encara romanien persones amagades o a l’espera d’una nova oportunitat per acostar-se a la frontera. L’objectiu de les autoritats era aclarir completament la zona i evitar que els que seguien allà intentessin aproximar-se de nou a Ceuta. Al mateix temps que la policia allunyava els que continuaven intentant avançar, es produïa un moviment massiu en sentit contrari. Milers de persones que havien aconseguit entrar a Ceuta tornaven al Marroc.La intervenció dels agents no s’ha limitat a la carretera i als accessos principals. Les forces de seguretat també han realitzat batudes a les muntanyes pròximes, on encara romanien persones amagades o a l’espera d’una nova oportunitat per acostar-se a la frontera. L’objectiu de les autoritats ha sigut aclarir completament la zona i evitar que els qui seguien allà intentessin aproximar-se de nou a Ceuta. Al mateix temps que la policia allunyava els qui continuaven intentant avançar, es produïa un moviment massiu en sentit contrari. Milers de persones que havien aconseguit entrar a Ceuta estaven tornant al Marroc.
Les empremtes dels enfrontaments continuaven sent visibles a la carretera. Als voltants podien veure’s desenes de vehicles calcinats, pedres escampades sobre la calçada, danys a l’asfalt i restes de materials utilitzats durant els disturbis. L’escena resumeix la intensitat d’una nit i unes jornades, des de dimarts, marcades per la intervenció de les forces de seguretat i els xocs amb alguns grups concentrats. La duresa dels agents i l’envergadura del dispositiu policial, al principi insuficient per contenir les masses, ha anat de menys a més amb el pas dels dies, a mesura que la crisi escalava.Les empremtes dels enfrontaments continuen sent visibles a la carretera. Als voltants poden veure’s desenes de vehicles calcinats, nombroses pedres escampades sobre la calçada i danys a l’asfalt, a més de restes d’altres materials utilitzats durant els disturbis. L’escena resumeix la intensitat d’una nit i d’unes jornades, des de dimarts, marcades tant per la intervenció de les forces de seguretat com pels xocs amb alguns dels grups concentrats. La duresa dels agents i l’envergadura del dispositiu policial, al principi insuficient per contenir les masses, ha anat de menys a més amb el pas dels dies, a mesura que la crisi escalava.
Bona part dels que són ja a Fnideq expliquen que es van decidir a creuar després de veure vídeos difosos a les xarxes socials. En aquestes gravacions s’afirmava que la frontera estava oberta i es mostrava persones que, aparentment, havien aconseguit passar a Ceuta durant els dies anteriors. Aquestes imatges van despertar l’esperança que existia una oportunitat excepcional per arribar a territori espanyol. Per a molts, n’hi va haver prou amb la possibilitat, per petita que fos, per emprendre el viatge. "Vam veure que d’altres ho havien aconseguit i vam pensar que potser també nosaltres podríem fer-ho", és la idea que es repeteix entre molts retornats.
Comerços tancats
Molts reconeixen la seva frustració quan, una vegada a Ceuta, no van trobar les condicions que esperaven. Asseguraven que no hi havia prou aliments i que la situació era extremadament difícil. Nombroses persones van passar la nit a l’aire lliure i sense recursos: gran part dels comerços i botigues de la ciutat van tancar: "No trobem ni menjar". Davant la impossibilitat de quedar-se allà en condicions adequades, nombrosos migrants van decidir tornar. Per a molts, el creuament va durar tot just unes hores abans d’emprendre el camí de tornada. La seva tornada no sempre significava una renúncia definitiva, sinó una retirada davant les dificultats trobades a l’altre costat de la frontera.Molts reconeixen la seva frustració quan, una vegada a Ceuta, no van trobar les condicions que esperaven. Asseguraven que no hi havia prou aliments i que la situació era extremadament difícil. Nombroses persones han passat la nit a l’aire lliure i sense recursos: gran part dels comerços i botigues de la ciutat van tancar: "No trobem ni menjar". Davant la impossibilitat de quedar-se allà en condicions adequades, nombrosos migrants van decidir tornar. Per a molts, l’encreuament havia durat tot just unes hores abans d’emprendre el camí de tornada. Hi ha els que asseguren que podrien intentar-ho de nou en el futur. La seva tornada, per tant, no sempre significava una renúncia definitiva, sinó una retirada davant les dificultats trobades a l’altre costat de la frontera.
Una frontera que ahir oferia tres imatges simultànies: la del desallotjament policial, la dels que tornaven des de Ceuta i la d’una ciutat, Fnideq, convertida en punt de concentració per a milers de persones. Als carrers i als accessos a la localitat, milers de persones miraven ahir de trobar una manera de poder tornar a les seves localitats d’origen. Moltes havien sortit precipitadament el dia anterior després de conèixer la possibilitat de creuar cap a Ceuta. Algunes no van arribar a aconseguir-ho; d’altres van entrar a la ciutat autònoma, però van tornar poca estona després. Ara, esgotades, la seva prioritat ja no és arribar a la frontera, sinó tornar a casa.Una frontera que aquest divendres oferia tres imatges simultànies: la del desallotjament policial, la dels que tornaven des de Ceuta i la d’una ciutat, Castillejos, convertida en punt de concentració per a milers de persones. Als carrers i als accessos a la localitat, milers de persones miren ara de trobar una manera de tornar a les seves localitats d’origen. Moltes havien sortit precipitadament el dia anterior després de conèixer la possibilitat de creuar cap a Ceuta. Algunes no van arribar a aconseguir-ho; d’altres van entrar a la ciutat autònoma, però van tornar poc després. Ara, esgotades, la seva prioritat ja no és arribar a la frontera, sinó tornar a casa.
El cansament és visible. També ho és la incertesa. Alguns encara confien que s’obri una nova oportunitat per creuar; d’altres ja han assumit que hauran de tornar a casa. L’escena reflecteix la dimensió humana d’aquesta crisi: joves i adults esgotats, amb poques pertinences, esperant una ocasió que potser no arriba. Darrere d’aquests intents d’entrada hi ha un sentiment que es repeteix entre molts dels presents: la falta de confiança a poder construir un futur al Marroc. Per a alguns, creuar cap a Ceuta representa una sortida desesperada davant l’absència d’oportunitats. Estan disposats a aprofitar qualsevol possibilitat, per mínima i perillosa que sigui, amb l’esperança de començar una nova vida a l’altre costat de la frontera.El cansament és visible. També ho és la incertesa. Alguns encara confien que s’obri una nova oportunitat per creuar; d’altres ja han assumit que hauran de tornar a casa. L’escena reflecteix la dimensió humana d’aquesta crisi: joves i adults esgotats, amb poques pertinences, esperant una ocasió que potser no arribi. Darrere d’aquests intents d’entrada hi ha un sentiment que es repeteix entre molts dels presents: la falta de confiança a poder construir un futur al Marroc. Per a alguns, creuar cap a Ceuta representa una sortida desesperada davant l’absència d’oportunitats. Estan disposats a aprofitar qualsevol possibilitat, per mínima i perillosa que sigui, amb l’esperança de començar una nova vida a l’altre costat de la frontera.
Calma tensa i fràgil
De nou en sòl marroquí, davant la falta de transport, moltes persones es concentren en rotondes i carreteres de sortida. Allà esperen durant hores, fent autoestop i aixecant la mà cada vegada que passa un vehicle. Alguns confien que un cotxe s’aturi. D’altres intenten pujar a algun camió que pugui acostar-los, tot i que només sigui durant una part del recorregut, a les seves ciutats o pobles d’origen. L’escena reflecteix el final provisional d’una jornada marcada per la tensió i la frustració: persones que van arribar amb l’esperança d’entrar a Ceuta i que ara es mantenen encallades a Fnideq, cansades, sense menjar i buscant qualsevol mitjà per tornar a casa. Sobre el terreny, la calma continua sent tensa i molt fràgil.
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