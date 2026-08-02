Crisi migratòria
Així és la barrera pneumàtica flotant instal·lada a Ceuta: una defensa marítima per frenar la immigració nedant
La instal·lació s’estén 500 metres mar endins, amb un 1 metre de profunditat i sobresurt fins a 70 centímetres sobre el nivell del mar
Jan Magarolas
El Govern espanyol dona per finalitzada la instal·lació de la barrera dissuasòria a l’espigó d’El Tarajal, a la frontera marítima sud-est de Ceuta amb el Marroc. Aquest aparell, de mig quilòmetre de longitud, té l’objectiu d’evitar nous episodis d’immigració massiva per mar, com l’ocorregut aquesta setmana, quan en poques hores van entrar a la ciutat autònoma entre 50.000 i 60.000 persones nedant.
Fonts del Ministeri d’Interior indiquen que la protecció de les esmentades barreres pertanyerà a partir d’ara la Guàrdia Civil, a través del canal intermedi de navegació i amb l’objectiu de garantir que es duguin a terme les tasques de manteniment i conservació precises.
500 metres de PVC flotant
La instal·lació consta de 500 metres de longitud mar endins i fins a 1 metre de profunditat submergit al mar. La part que sobresurt té entre 30 i 70 centímetres per sobre de l’aigua i un sistema de flotació interna. La instal·lació ha anat a càrrec de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (Sasemar), a partir de diversos trams de 25 metres cada un, units entre si per nanses de subjecció.
La barrera també està ancorada al fons del mar mitjançant llastos i xapes de reforç per al fondeig, i suposa una prolongació no estructural de l’espigó del Tarajal, la tanca del qual té una alçada de 6 metres i una longitud d’uns 100 metres.
La instal·lació de la barrera de contenció, que actua de defensa marítima per evitar entrades d’immigració nedant a territori espanyol, es completa amb una primera línia de boies fondejades, col·locades entre el dic flotant i les aigües marroquines. Aquestes, instal·lades als primers metres al costat de la platja, han sigut proporcionades per l’Armada espanyola.
El Govern ha decidit instal·lar la barrera pneumàtica d’acord amb una sentència de setembre del 2024 del tribunal de Ceuta que establia que no era possible aplicar devolucions en calent a aquells immigrants que fossin interceptats arribant nedant a territori espanyol, i que només eren aplicables als qui entraven «superant elements de contenció fronterers», segons una altra sentència del Tribunal Suprem.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia