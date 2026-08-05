Augment de l'intercanvi de cases per l'eclipsi: «Ens oferien una casa a Washington per venir a veure'l a València»
Propietaris de la Comunitat Valenciana reben sol·licituds de països com els Estats Units, el Japó o França per intercanviar els seus habitatges durant l'eclipsi total del 12 d'agost
Marta Orts
El fenomen astronòmic del 12 d’agost ha despertat un gran interès en el turisme amb destinació a Espanya, a causa de la seva ubicació privilegiada, des d’on serà visible l’eclipsi. L’elevat preu dels hotels i la seva escassa disponibilitat per a aquestes dates han fet que els turistes busquin altres opcions, com ara el home exchange o intercanvi de cases.
Fabrizio Muzzati ha viatjat en més de cinquanta ocasions gràcies a la plataforma HomeExchange.com, mitjançant la qual ofereix intercanviar la seva casa de Benicàssim amb altres situades en una destinació turística que vulgui visitar. Arran de l’eclipsi, les ofertes a través de l’aplicació no han deixat d’arribar-li des de països d’arreu del món, com ara el Japó i els Estats Units. El seu no és un cas aïllat, ja que afirma que altres propietaris de la zona que també utilitzen aquest sistema d’intercanvi li han comentat l’allau de peticions internacionals rebudes. Qualifica d’«impressionant» veure com hi ha gent interessada a intercanviar casa seva al Japó per anar a Castelló únicament per presenciar el minut de totalitat de l’eclipsi.
«Hola! Som una família nord-americana que busca unes vacances a prop de València per veure l’eclipsi solar total.» Així es presentaven, ja a l’octubre de l’any passat, uns turistes interessats a allotjar-se uns dies a l’apartament de Benicàssim de Fabrizio. «Ens agradaria saber si consideraríeu un intercanvi amb casa nostra, situada al cor de Washington DC», continuaven. Finalment, però, l’habitatge acollirà uns amics castellonencs del propietari.
Espanya, en el punt de mira internacional per l’eclipsi
El turisme internacional ha fixat la seva atenció en el país i els hotels de la Comunitat Valenciana, considerada un territori amb excel·lents condicions d’observació, ja presenten un alt percentatge d’ocupació. Fonts del sector afirmen que entre el 75 % i el 80 % dels visitants addicionals que arriben a Espanya amb motiu del fenomen són turistes internacionals, a causa del fenomen conegut com a eclipse chasers o caçadors d’eclipsis. Aquest concepte fa referència als aficionats que reserven activitats i allotjaments relacionats amb l’astroturisme i que s’ha popularitzat als Estats Units i al Canadà després de l’eclipsi solar del 2024 a l’Amèrica del Nord. Per aquest motiu, aquestes nacionalitats encapçalen les llistes de reserves, contractades amb diversos anys d’antelació.
Tot i això, l’interès s’ha generalitzat i hi ha visitants procedents de tot el món que es desplacen al territori espanyol per aquest fenomen astronòmic: des de turistes de França, Bèlgica i Suïssa fins a persones del Regne Unit i Irlanda. Alemanya i els Països Baixos són els països des d’on es desplaçaran menys visitants fins a la península, mentre que el Japó i altres països asiàtics ocupen les darreres posicions, amb turistes d’alt poder adquisitiu que viatgen arreu del món per assistir a esdeveniments d’aquest tipus.
Una manera de reinventar el turisme
L’eclipsi ha servit d’impuls per a una tendència que, tot i que encara no té una gran presència en el sector turístic, va guanyant protagonisme. Fabrizio Muzzati ha viatjat a destinacions com Atenes, Tirana i Normandia, però també per diferents indrets d’Espanya, com Madrid i Barcelona. Per a ell, el principal avantatge de l’intercanvi de cases són les recomanacions de l’amfitrió, que et facilita informació pràctica basada en el coneixement d’una persona local.
Víctor Gómez fa quatre anys que viatja per tot el món d’aquesta manera. Segons explica, el més enriquidor de l’experiència és habitar cases de gent del lloc, decorades amb estils diferents i propis de cada municipi, en contrast amb la impersonalitat dels hotels. A més, afirma que aquests habitatges solen estar situats en barris allunyats dels principals punts turístics, fet que permet descobrir una cara més autèntica i propera del destí.
Fabrizio destaca també el tracte proper de les persones que participen en aquest tipus d’experiències, sempre disposades a fer de guia, tenir cura de l’habitatge on s’allotgen i obrir les portes de casa seva amb un somriure. «Una vegada em vaig oferir a recollir uns hostes a l’aeroport perquè em venia de pas. Eren un matrimoni de metges que vivia a Eivissa i, per agrair-me el gest, em van dir que sempre que volgués tindria les portes de casa seva obertes; fins i tot van arribar a dir que, si calia, ells anirien a dormir a casa d’uns amics», recorda.
També posa en relleu el respecte i la convivència que caracteritzen aquest model de turisme. «Com que són persones que també deixen casa seva regularment, saben cuidar la dels altres», assegura. Explica que, en tractar-se d’un habitatge habitat, és habitual trobar-hi roba als armaris o menjar a la nevera, de manera que el respecte pels béns aliens és fonamental.
El colofó de l’estada acostuma a ser un petit detall d’agraïment per a l’amfitrió. «Normalment deixes algun obsequi i, quan tornes del viatge, sovint et trobes una ampolla de vi esperant-te a casa», explica Fabrizio.
Un allotjament que, en lloc de diners, costa punts
La plataforma HomeExchange.com és una aplicació i un lloc web que posa en contacte persones interessades a intercanviar casa seva. El sistema compensa l’amfitrió amb punts per cada nit que els viatgers passen al seu habitatge. La casa de Benicàssim de Fabrizio acumula 190 punts per nit; si els hostes s’hi allotgen una setmana, s’hi afegeixen 1.330 punts que es poden bescanviar per un altre intercanvi.
«Busques segons les dates que et van bé, mires les fotografies de la casa i, si tens prou punts, només cal preguntar si hi pots anar. És una molt bona manera de viatjar amb l’allotjament gratuït», explica el propietari.
Un ampli ventall de destinacions i modalitats de turisme
A més, aquest sistema no només serveix per fer viatges de llarga distància. Fabrizio explica que els pròxims dies marxarà a una cabana situada a només cinc quilòmetres de casa seva. Va trobar l’allotjament a través de l’aplicació i va decidir reservar-lo amb la tranquil·litat que les reserves es poden modificar fàcilment a la plataforma i amb la seguretat que se sentirà tan ben acollit com a la resta de cases que ha visitat gràcies a l’intercanvi d’habitatges.
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