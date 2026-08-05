Primera víctima mortal per la febre del virus del Nil a Sevilla des de 2024
El difunt, que tenia 82 anys i patologies prèvies, va ser ingressat amb un diagnòstic de meningoencefalitis provocada pel contagi detectat el passat 27 de juliol
Rocío Soler Coll
L’home de 82 anys contagiat al municipi de Dos Hermanas ha mort després que se li diagnostiqués una meningoencefalitis el passat 27 de juliol. Es tracta de la primera mort per aquesta malaltia transmesa pels mosquits des de l’any 2024, quan van arribar a perdre la vida 11 persones. El difunt, segons ha informat la Conselleria de Sanitat, tenia 82 anys i patia patologies prèvies. Feia dies que estava ingressat a l’hospital.
Fins al moment ja s’han detectat 17 casos a Andalusia, tots a la província de Sevilla, i la majoria (12), de moment, de caràcter lleu. L’últim cas ha estat diagnosticat pel laboratori de l’Hospital Virgen del Rocío aquest mateix dimarts. Es tracta d’una persona contagiada al municipi d’Aznalcázar, on ja s’havien produït casos abans. L’alerta en aquesta localitat s’amplia fins al 24 d’agost.
Actualment, hi ha 19 municipis en situació d’alerta a Andalusia, la major part a la província de Sevilla. En tots ells s’han intensificat les tasques de vigilància entomològica, animal i humana, i s’han reforçat les accions de comunicació a la ciutadania perquè s’adoptin les mesures preventives.
En diversos d’aquests municipis, els serveis de detecció de la Junta d’Andalusia adverteixen d’un increment progressiu de les densitats de mosquits i, per tant, del risc. Concretament, hi ha una major presència de mosquits femella transmissors a La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, Almensilla, San Juan de Aznalfarache, Benacazón i Aznalcázar, a la província de Sevilla, i a Mollina, a la província de Màlaga.
17 contagis detectats en humans i dos en aus
Fins ara, aquest any a Andalusia s’han diagnosticat 12 casos lleus i 5 casos neuroinvasius de febre del Nil Occidental, concretament a les localitats de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación i Dos Hermanas (el cas del primer difunt).
En les darreres setmanes, segons les dades aportades per la Conselleria de Sanitat, s’han realitzat estudis de laboratori a 342 usuaris, cribratge d’arbovirosis en 107 pacients amb meningitis víriques i 2.088 determinacions per al virus del Nil Occidental en el cribratge de donants de sang amb resultat negatiu.
Així mateix, s’ha detectat circulació del virus del Nil Occidental en dues aus silvestres a Andalusia, d’un total de 219 analitzades, en una zona allunyada de nuclis de població al Parc Nacional de Doñana. Fins al moment, no s’ha detectat circulació del virus en èquids durant la temporada actual.
Des que s’ha iniciat el període d’altes densitats de mosquits s’han realitzat un total de 4.148 determinacions en 215 trampes actives que, de moment, han resultat positives a Pulpí (Almeria), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Còrdova); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Río, La Puebla del Río, incloent-hi el paratge de la Dehesa de Abajo i el nucli urbà, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache i Villamanrique de la Condesa (Sevilla); i Las Lagunas, pertanyent al municipi de Mijas (Màlaga); Lopera (Jaén).
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix
- Carlos Llull, tècnic de climatització: «Recorda això quan algú et digui ‘apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim’»
- Junts per Manresa veu 'gravíssim' que Generalitat i Ajuntament paguin 600.000 euros per un bloc okupat