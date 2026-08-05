Vox veu "diferent" la situació del repartiment de menors de la del 2024
Els d’Abascal estan disposats a "esgotar totes les vies" per evitar la recepció en altres comunitats dels nens i nenes que continuen a Ceuta
Mariano Alonso Freire
La crisi de l’allau migratòria sobre Ceuta no ha escrit encara la seva última pàgina, malgrat que la situació s’hagi relaxat notablement respecte a l’emergència viscuda el cap de setmana passat. El focus se situa ara en la minoria de les desenes de milers de persones que van creuar el pas fronterer per El Tarajal, des de Castillejos, i que no han retornat al Marroc. És a dir, en les que han aconseguit quedar-se en territori espanyol i, per tant, de la UE. Entre ells, gairebé un miler de menors que, com estableix la llei d’estrangeria reformada fa un any i mig, a conseqüència precisament d’una crisi migratòria a les Canàries, hauran de ser ressituats entre les diferents autonomies mitjançant un sistema de quotes.La crisi de l’allau migratòria sobre Ceuta no ha escrit encara la seva última pàgina, encara que la situació sobre el terreny s’hagi relaxat notablement respecte a l’emergència viscuda aquest cap de setmana passat. El focus se situa ara en la minoria de les desenes de milers de persones que van creuar el pas fronterer per El Tarajal, des de Castillejos, i que no han retornat al Marroc. És a dir, en les quals han aconseguit quedar-se en territori espanyol i, per tant, de la Unió Europea (UE). Entre ells gairebé un miler de menors que, com estableix la llei d’estrangeria reformada fa just any i mig, a conseqüència precisament d’una crisi migratòria a les Canàries, hauran de ser ressituats entre les diferents comunitats autònomes mitjançant un sistema de quotes.
El 2024, l’oposició frontal de Vox a rebre a les comunitats on llavors formaven part de governs presidits pel PP (Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia) aquests menors immigrants –menes, en el llenguatge de l’extrema dreta– va provocar que Santiago Abascal trenqués unilateralment tots aquests governs, no amb poques resistències internes en la seva formació, especialment entre els que ostentaven una conselleria en aquests executius regionals. Precisament aquest any, després de les eleccions celebrades a les tres primeres comunitats citades, més la d’Andalusia, s’han reeditat aquests acords de coalició PP-Vox, de manera que la pregunta de què passarà davant el repartiment que s’acosta –obligat per llei i no fruit d’una decisió política arbitrària– torna a estar sobre la taula.
En públic, el número dos del PP, Miguel Tellado, es va mostrar ahir esquiu a preguntes dels mitjans de comunicació, durant una compareixença a Vitòria, sobre aquest particular. "Això no té res a veure amb situacions anteriors", va assenyalar, i fins i tot es va referir a una "situació diferent", sota l’argument que el que va passar a Ceuta no seria una crisi migratòria, sinó, va asseverar el número dos d’Alberto Núñez Feijóo, "de seguretat nacional".
"Irresponsabilitat"
La vicesecretària general i eurodiputada Alma Ezcurra, un dels principals cervells del gir del PP en matèria migratòria emprès l’any passat per endurir la posició del primer partit de l’oposició, va manifestar en una entrevista a La Sexta que la seva formació compliria la llei, però va afegir: "El que no faran les comunitats del PP és acceptar, ells, les conseqüències de la irresponsabilitat d’un Govern que ha fet que milers de persones es juguessin la vida al mar".En públic, el número dos del PP, Miguel Tellado (que quan es va produir la crisi del 2024 era simplement el portaveu parlamentari del partit, ocupant la secretaria general llavors a Génova Cuca Gamarra) es va mostrar esquiu aquest dimarts a preguntes dels mitjans de comunicació, durant una compareixença a Vitòria, sobre aquest particular. "Això no té res a veure amb situacions anteriors", va assenyalar, i fins i tot es va referir a una "situació diferent i diferent", sota l’argument que el que va passar a Ceuta no seria una crisi migratòria sinó, va asseverar el número dos d’Alberto Núñez Feijóo, "de seguretat nacional". Per la seva banda, la vicesecretària general i eurodiputada Alma Ezcurra, un dels principals cervells del gir del PP en matèria migratòria emprès l’any passat per endurir la posició del primer partit de l’oposició, va manifestar en una entrevista a La Sexta que la seva formació compliria la llei, però va afegir: "El que no faran les comunitats del Partit Popular és acceptar, ells, les conseqüències de la irresponsabilitat d’un Govern que, insisteixo, ha portat milers de persones, entre ells molts nens, a jugar-se la vida al mar".
En privat, fonts de la cúpula de Vox no veuen inquietant la situació per als seus interessos ni per al futur del seu concurs en les coalicions de govern, malgrat la seva coneguda posició contrària a qualsevol acolliment de menors immigrants. Consideren, i en això coincideixen amb el que ha manifestat Tellado, que la situació és "diferent", entre altres coses perquè els populars "hi van votar a favor" en aquella ocasió.
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