Un guàrdia civil assassina a trets l’exdona, també agent, a Astúries
L’agressor, condemnat per violència masclista, va prendre la pistola a un company per matar la víctima, de 50 anys. L’atacant va morir després de ser abatut durant un tiroteig quan volia fugir.
R. DÍAZ / L. Á. VEGA / R. G.
L’agent Dámaso F. S. va arribar ahir al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de Llanes amb una arma que no era seva per acabar amb la vida de la seva exdona, Laura Cruz Vega, també agent, de 50 anys. Cap a dos quarts de dues de la tarda, va entrar a les dependències de la Benemèrita i va matar a trets la seva exparella, destinada des de fa més de deu anys a Llanes i molt estimada a la vila. Després va disparar al genoll al tinent de Ribadesella, que havia acudit en auxili de la víctima, i va obrir foc contra altres agents mentre intentava fugir. Un sergent al comandament del lloc de Llanes, amb experiència en el Grup d’Acció Ràpida (GAR), cos d’elit de la Guàrdia Civil, va aconseguir abatre’l durant l’intercanvi de trets al garatge. Els sanitaris van mirar de salvar-li la vida durant prop de dues hores en una UVI mòbil, però l’agressor també va acabar morint.
Dámaso F. S., gallec de 49 anys i destinat al Servei Cinològic de la Comandància de Zamora, on entrenava gossos policia, havia rebut aquesta mateixa setmana la comunicació de la seva separació del servei: l’expulsió del cos després d’un expedient intern. Tenia retirada la pistola reglamentària arran d’una condemna ferma per violència masclista exercida contra la seva exdona. Per cometre el crim, va sostreure l’arma a un company, suposadament a Zamora. Va tenir una ordre d’allunyament respecte a Laura Cruz durant anys, però s’havia desactivat el desembre del 2025.
Tret al genoll
La seqüència es va desenvolupar en tot just uns minuts. Segons la reconstrucció inicial, l’agent encarregat de la porta estava atenent una denúncia i no va advertir l’arribada de Dámaso F. S., que va accedir pel garatge i va utilitzar una escala interior per pujar fins a la zona de despatxos. Allà es va trobar amb un guàrdia civil dedicat a tasques de violència masclista. Va intentar disparar-li, però el projectil va impactar contra una mampara antibales. A continuació es va dirigir a l’oficina de la plana major, on era la seva exdona, i va obrir foc contra ella. Després del crim, l’atacant va mirar d’abandonar l’edifici pel mateix lloc per on havia entrat. En aquell moment va arribar corrent un tinent destinat a Ribadesella, a socórrer la víctima. Dámaso F. S. li va disparar al genoll i li va provocar una ferida greu. Ja al garatge es va produir un nou tiroteig amb diversos agents. Entre ells hi havia el sergent en cap del lloc, que arribava de l’exterior, va aconseguir abatre l’agressor, i el va ferir de gravetat.
Els antecedents coneguts dibuixen una llarga història de violència i obsessió. Dámaso F. S. havia sigut condemnat el 2019 per violència masclista contra Laura Cruz. Com a mesura cautelar se li va retirar llavors l’arma i la condemna va adquirir fermesa posteriorment. La víctima figurava en el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista, tot i que l’ordre d’allunyament va deixar d’estar activa el desembre de l’any passat.
Persones que coneixien la situació de l’exparella asseguren que l’agent estava "obsessionat amb ella". Segons aquests testimonis, fa sis anys es va presentar a Llanes i va ser localitzat després que Laura alertés els seus companys. Els agents van trobar una pistola al maleter del seu vehicle. Fa uns dos anys, afegeixen altres fonts, va irrompre altre cop a la vila i va donar un cop de puny a la cara a la seva exdona, que va necessitar atenció mèdica.
L’obsessió també va arribar al procediment de divorci. L’agent va arribar a recórrer la investigació de la jutgessa perquè sostenia que l’havia vist sopant amb la seva dona en un restaurant i va afirmar que totes dues mantenien una relació. Estava declarat apte amb limitacions i se li havia retirat l’arma per una malaltia psiquiàtrica que, segons les fonts consultades, havia empitjorat. Dimarts, un dia abans del crim, encara va participar en una exhibició amb gossos a Zamora. La comunicació de la seva separació del servei apareix com un dels elements que els investigadors hauran de valorar per determinar si va actuar com a detonant.
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