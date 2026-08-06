Policia i Guàrdia Civil analitzen els missatges sobre una nova onada de migrants a Ceuta el 15 d’agost
Les forces de seguretat estan “monitoritzant qualsevol moviment” que pugui derivar en una nova crisi
ACN
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d’agost. Tal com han confirmat a l’ACN fonts del govern espanyol, s’està “monitoritzant qualsevol moviment” que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l’entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l’Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d’ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l’exèrcit. Tot i això, remarquen que posaran “tots els recursos necessaris” per afrontar qualsevol situació.
Aquest dijous, Frontex i l'Europol han admès que estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de la frontera a Ceuta la setmana vinent. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que, en contacte amb les autoritats espanyoles, estan "supervisant amb precisió l'espai d'informació". "Tothom està molt vigilant". Ara bé, ha recalcat que "hi ha molts informes circulant", però que "la majoria no estan verificats".
Des de Brussel·les destaquen que s'han detectat canals de manipulació i interferència informativa estrangera (FIMI, per les sigles en anglès) d'origen rus que van intentar "molt ràpidament" amplificar la crisi migratòria. "Podrien ser mitjans controlats per l'Estat, canals diplomàtics o fonts alineades amb el govern", exposen.
Des del govern espanyol situen l'origen de la crisi en la interpretació que les màfies de tràfic de persones van fer d'una sentència del Tribunal Suprem que indicava que no es podia expulsar els migrants que arribaven a Ceuta nedant perquè no hi havia una frontera física. Els darrers dies s'ha instal·lat una barrera de boies per marcar els límits de la ciutat al mar i acabar amb aquest buit legal, que va provocar una arribada massiva sense precedents i més de 70 morts.
Segons han publicat alguns mitjans locals, com El Faro de Ceuta, les xarxes socials marroquines s'han tornat a omplir en les darreres hores de missatges sobre una nova mobilització cap a la ciutat espanyola el pròxim 15 d'agost, festiu a l'Estat. Tal com apunten, són missatges difosos a Facebook, Instagram o TikTok, amb lemes com ara 15/08 o 'al-hajma' (l'ofensiva, l'envestida), amb la ciutat fronterera de Fnideq (Castillejos) com a punt de partida.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961