Detecten un nou cas d'hantavirus a Espanya: l'afectat, un turista que es troba de viatge per Galícia
Sanitat assegura que el pacient està aïllat i evoluciona favorablement
Nieves Salinas
Un ciutadà francoargentí que està de viatge per Galícia va donar positiu en hantavirus Andes, segons va informar ahir el Ministeri de Sanitat. L’home va ser atès dies abans a França per un quadre respiratori lleu i va continuar el seu recorregut per Europa.
Les autoritats franceses van identificar la infecció després d’analitzar una mostra presa durant aquella assistència mèdica. El professor d’infecciologia de l’hospital Bichat de París, Nathan Peiffer-Madja, va remarcar que la càrrega viral detectada en el test és "extremadament dèbil", i aquest és un dels factors que determinen el risc de transmissió. Quan el viatger va arribar a Espanya ja era asimptomàtic i, segons Sanitat, havia superat el període en què podia transmetre la malaltia. Ara es troba en un domicili privat amb la seva família i no ha sigut necessari ingressar-lo en cap centre sanitari.
El Ministeri assegura que el pacient evoluciona favorablement i es troba bé. Des dels serveis de salut pública de França se li va indicar la necessitat d’aïllament al seu allotjament i esperar la resta de tasques dels serveis de salut pública del nostre país.
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