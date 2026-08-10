Defensa i Guàrdia Civil cancel·len tots els permisos dels militars i els guàrdies a Ceuta davant la previsió de noves entrades massives de migrants
Més de 2.000 militars de diverses unitats patrullen la ciutat autònoma en suport de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
Luis Ángel Sanz
El Ministeri de Defensa i la Guàrdia Civil han cancel·lat tots els permisos i dies de descans concedits per als pròxims dies a Ceuta, davant la previsió que es pugui produir una nova entrada massiva a la ciutat autònoma. L’ordre de Defensa, avançada per la Cadena SER i confirmada per El Periódico, del grup editorial de Regió7, enviada diumenge, cancel·la tots els permisos especials en ple període vacacional, atesa la crisi migratòria actual. La mateixa mesura ha adoptat la Direcció General de la Guàrdia Civil.
La Direcció General de la Policia, per la seva banda, ha activat un mecanisme de serveis extraordinaris que permet als membres de la UIP i de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) que ara treballen a Ceuta ampliar les hores de servei, fet que ha permès una major presència de la Policia Nacional als carrers de la ciutat.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, vol dotar la ciutat autònoma de la màxima seguretat després de la entrada massiva a Ceuta de més de 72.000 persones el passat 30 de juliol, una allau que el president del Govern, Pedro Sánchez, va qualificar de «violació de la integritat territorial d’Espanya». Fonts del Ministeri confirmen a aquest diari que més de 2.000 militars de diverses unitats patrullen cada dia la ciutat en suport dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Defensa i les unitats d’Intel·ligència de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil estan monitorant les xarxes socials per mantenir sota control les noves crides a entrar a Ceuta que s’estan produint des del Marroc. Fonts tant de Defensa com d’Interior garanteixen que aquesta vegada la ciutat estarà perfectament protegida. A més, l’entrada per mar ja no es troba davant del buit legal que havia denunciat el Tribunal Suprem en la seva sentència de finals de juny. La barrera pneumàtica de 500 metres instal·lada per Interior té l’aval del Suprem. L’alt tribunal ha validat davant del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska aquesta solució com a legal per permetre, ara sí, la devolució immediata de tots els immigrants que arribin nedant.
L’ordre de Defensa ha partit de la Comandància General de Ceuta, que ha ordenat que tots els militars estiguin disponibles sense excepció. La comunicació es va fer diumenge a la tarda amb l’assumpte Cancel·lació dels permisos, i estava signada pel cap de la Comandància.
Les unitats ja desplegades a la ciutat, que sumen més de 2.000 efectius, són la Unitat de Logística, el Batalló del Quarter General de la Comandància, el Grup de Regulars Ceuta 54, el Regiment de Cavalleria Montesa 3, el Regiment d’Enginyers, el Regiment d’Artilleria 30 i els serveis sanitaris de la Comandància de Ceuta.
Policia Nacional i Guàrdia Civil
Pel que fa a les forces de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ja destinades a Ceuta, la Prefectura Superior i la Comandància estan rebent el suport de diverses unitats d’Intervenció Policial (UIP), els anomenats antidisturbis de Madrid, Sevilla i Màlaga, amb un reforç total de 300 policies d’elit.
La Guàrdia Civil de Ceuta, per la seva banda, s’ha reforçat amb tres escamots de l’Agrupació de Reserva i Seguretat, integrats per 60 efectius. La Unitat de Seguretat Ciutadana s’ha ampliat amb 30 guàrdies més arribats d’Andalusia. A més, s’hi han enviat dos grups de bussejadors, amb vuit efectius, i el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) d’Andalusia. Finalment, a les embarcacions del Servei Marítim de Ceuta s’hi han incorporat dues embarcacions mitjanes, quatre zòdiacs i el vaixell Duque de Ahumada, amb 12 guàrdies civils.
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Via: El Periódico
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