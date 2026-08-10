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Un jutjat de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe del govern d'Ayuso

La Fiscalia Provincial ha rebut quatre escrits de denúncia, tres de particulars i un del PSOE

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Fernando Sánchez / Europa Press

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ACN

Madrid

El jutjat d'instrucció número 8 de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe per part del govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia Provincial de Madrid ha rebut quatre escrits de denúncia -tres de particulars i un del PSOE- que ha enviat al jutjat número 8, que ja havia obert diligències després d'una denúncia del partit polític Iustitia Europea. Els denunciants consideren que l'adquisició de l'immoble, al número 35 del carrer General Martínez Campos, per part de l'empresa pública Planifica Madrid s'ha fet de manera "opaca", sense expedient ni memòria justificativa de l'operació al pressupost anual. Sobre la taula hi ha els delictes de prevaricació administrativa, malversació i falsedat documental.

El PSOE ha presentat la denúncia davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Madrid i contra el consell d'administració de Planifica Madrid perquè s'investiguin "delictes de prevaricació administrativa o malversació". Els socialistes també demanen informació com ara els contractes d'arres, les taxacions o les decisions del consell d’administració.

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