Javier Meana, copilot de l’avió que perseguirà l’eclipsi a més de 10.000 metres d’altura: «Haurem de ser al lloc i en el moment adequats»
El vol IB1473, en homenatge a l’any de naixement de l’astrònom Nicolau Copèrnic, sortirà i arribarà a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas i farà una ruta especial per maximitzar la qualitat de l’observació sobre la província de Palència
Pablo Tello
Quan tothom estigui mirant al cel dimecres vinent, Javier Meana estarà volant a 10.000 metres d’altura intentant obtenir la millor visibilitat possible de la corona solar durant l’eclipsi total. Ho farà com a copilot, sota les ordres del comandant Javier Lopera i al costat d’un grup d’investigadors que aprofitarà les condicions excepcionals d’observació que ofereix l’altitud de creuer per fer mesuraments de la morfologia del Sol durant l’eclipsi.
«Un esdeveniment com aquest té una temporalitat limitada, lleugerament superior als dos minuts en el cas de la totalitat de l’ombra. Haurem de ser al lloc adequat en el moment adequat. Això ens obliga a anar un pas més enllà en la nostra puntualitat per maximitzar el temps d’observació», assenyala Javier Meana, copilot i astrofísic.
Nascut a Astúries, va estudiar Física i Matemàtiques, es va especialitzar en astronomia i astrofísica i va obtenir la llicència de pilot. Fa tres anys que treballa a la companyia.
Serà aquest dimecres, 12 d’agost, quan les seves dues vocacions prendran el mateix rumb en el vol IB1473, en què tindrà un paper de responsabilitat: «Serà un moment molt il·lusionant. Qui em coneix a nivell personal sap què significa per a mi un vol així. Com a copilot, assistiré el comandant Lopera, el veritable líder de l’expedició, tot i que les decisions seran consensuades i reflexionades. En això es basa el model de tripulació multipilot, que ha garantit els estàndards de seguretat més elevats de la història de l’aviació».
Juntament amb ells, a l’avió hi haurà quatre tripulants de cabina, encarregats de la seguretat a l’interior de l’aeronau. Aquest vol, explica, comporta unes particularitats addicionals per a les quals encara s’estan preparant.
«Planifiquem els vols seguint els estàndards més elevats de seguretat, control del passatge i eficiència. En aquest vol hi ha diversos factors que cal tenir en compte: buscar la meteorologia més favorable i la millor observació, alhora que el màxim confort i la perpendicularitat respecte de l’ombra del Sol», explica. Aquesta ombra, afegeix, serà «bastant ampla», per la qual cosa l’equip ha dissenyat diferents escenaris alternatius, amb la regió de Palència com a zona escollida.
«Un esdeveniment com aquest, al lloc on tindrà lloc, passa molt de tant en tant. És una cosa de la qual no disposem de gaires dades, per la qual cosa serà una bona contribució a la ciència. Veure’l des de la part alta de la troposfera ens permetrà evitar els núvols i el vapor d’aigua, que poden dificultar la visibilitat», afegeix.
Científics a bord
«Serà un eclipsi al capvespre, de manera que la declinació del Sol no serà gaire vertical. A les persones que es quedin a terra, l’orografia els podria dificultar la visió», sosté. Meana explica que, arribat el moment, el pilot i el copilot també es posaran les ulleres homologades per protegir-se els ulls. Tanmateix, el moment de més risc per a la retina es produirà quan l’eclipsi sigui parcial.
La ruta, que començarà i acabarà a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, serà operada amb un Airbus A321XLR i l’enlairament està previst a les 18.45 hores. A bord del vol també viatjarà un grup d’investigadors del projecte Shelios, una iniciativa científica i educativa liderada per l’astrònom Miquel Serra-Ricart, director científic de Light Bridges i investigador de l’Institut d’Astrofísica de Canàries.
En trobar-se per sobre de gran part de l’atmosfera, els experts podran observar amb més claredat la corona solar i reduir l’impacte d’alguns dels fenòmens atmosfèrics que poden dificultar-ne l’estudi des de terra. Aquestes condicions permetran, a més, observar amb especial nitidesa l’entorn del Sol durant la fase de totalitat. Des de l’avió es podrà distingir la posició aparent de Venus i Mercuri, així com d’altres estrelles que es faran visibles durant aquests minuts de foscor. «Hi ha molt coneixement pendent sobre la corona solar, que influeix en els vents i en la mobilització de la dinàmica», afegeix Meana.
Iberia retransmetrà l’eclipsi en directe a través de les seves xarxes socials gràcies al sistema de connectivitat d’alta velocitat Starlink, que la companyia està incorporant progressivament als seus avions. La tecnologia permetrà mantenir la connexió a internet durant el vol i traslladar a terra, pràcticament en temps real, la perspectiva privilegiada del fenomen des de la cabina de passatgers, per sobre dels núvols.
L’elecció de la data converteix l’operació en un esdeveniment especialment singular. L’eclipsi del 12 d’agost serà el primer eclipsi total de Sol visible des de la península Ibèrica des de 1912, tot i que l’antecedent de característiques similars es remunta al 30 d’agost de 1905.
Un eclipsi total es produeix quan el Sol, la Lluna i la Terra s’alineen de manera que el nostre satèl·lit oculta completament el disc solar des de determinades zones de la Terra.
Via: El Periódico
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