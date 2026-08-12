Consells «last minute» dels científics per gaudir de l’eclipsi: deixa el mòbil a la butxaca i mira més enllà del Sol
És clau portar ben posades les ulleres homologades i tenir clar que només es poden treure en el moment en què l'astre rei quedi completament tapat en els trams de la franja de totalitat
Valentina Raffio
L’«eclipsi del segle» ja és aquí i val més estar preparats per gaudir-ne. Segons expliquen diversos científics a la plataforma Science Media Center España, la clau per poder observar aquest fenomen en tota la seva esplendor és la preparació. Per escollir el lloc adequat per observar el fenomen, sí. Però també per saber què cal mirar i quan, com entendre què està passant al nostre voltant i, sobretot, què podem fer per convertir aquest moment en una experiència inesborrable que perduri per sempre en la nostra memòria. Aquests són alguns consells «last minute» dels experts per gaudir al màxim de l’eclipsi d’aquest 12 d’agost.
El consell que es repeteix més té a veure amb la planificació i la logística del dia. En aquest sentit es pronuncia l’astrònom Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, a Lleida, que afirma que és essencial «planificar els desplaçaments amb antelació» per evitar, en la mesura del possible, els embussos i, a més, «contemplar plans alternatius en cas de mal temps» per garantir una correcta observació del fenomen. L’especialista també recomana consultar els llocs d’observació habilitats per les diferents comunitats autònomes amb motiu d’aquest esdeveniment, per garantir una bona visibilitat del fenomen i, a més, no saturar zones tensionades.
Són molts els qui, a només unes hores de l’arribada de l’«eclipsi del segle», encara dubten si observar-lo des d’un lloc amb una visibilitat del 99%, com Barcelona o Madrid, o si desplaçar-se fins a la franja de totalitat. Sobre aquesta qüestió es posiciona amb contundència Alejandro Sánchez de Miguel, investigador postdoctoral EMERGIA a l’Oficina de Qualitat del Cel de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia-CSIC, que afirma que «un 99,99% no és suficient» per observar l’eclipsi i que «només el 100% és suficient per veure l’espectacle en la seva totalitat i que duri, almenys, 30 segons».
Restriccions i mobilitat
Víctor Lanchares, president de l’Agrupació Astronòmica de La Rioja i professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat de La Rioja, aconsella als ciutadans estar molt pendents de les restriccions imposades per les autoritats amb motiu d’aquest esdeveniment, així com dels possibles talls i les restriccions de mobilitat. Per a aquells que hagin de viatjar per veure l’eclipsi, Lanchares demana fer els desplaçaments amb la màxima previsió possible. I per als qui ja viuen dins de la franja de totalitat, l’expert aconsella «evitar els desplaçaments» amb cotxe i prioritzar les visites de proximitat com, per exemple, les que es poden fer a peu. En tots dos casos, afirma, «un lloc elevat és millor, però no imprescindible», ja que «el més important és tenir l’horitzó oest despejat, sense edificis, arbres o muntanyes».
Un altre dels consells que es repeteixen més té a veure amb la seguretat ocular i l’ús d’ulleres de protecció. Begoña Nicolás, professora ajudant doctora de l’Àrea d’Astronomia i Astrofísica del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la, recorda que cal comprovar que les ulleres comptin amb l’homologació oficial (ISO 12312-2:2015 i segell oficial CE). L’experta recorda que aquests filtres s’han d’utilitzar durant tota la fase de parcialitat de l’esdeveniment i que només es poden retirar durant la totalitat. I, atès que aquesta etapa és molt curta i en alguns casos pot durar menys d’un minut, «es recomana posar un temporitzador amb alarma que ens avisi abans que s’acabi per no fer-nos mal als ulls».
Seguretat ocular per als nens
En matèria de seguretat ocular també es pronuncia Mª Ángela del Castillo Alarcos, directora i propietària de l’Escola de Ciències-Observatori Astronòmic de Titaguas, que recorda la importància d’extremar les precaucions en el cas dels nens. «És molt important que els nens estiguin protegits en mirar la totalitat, ja que podrien treure’s i posar-se les ulleres, doblegar-les i llençar-les a terra, i fins i tot deteriorar-les», explica.
Com a consell, l’experta recomana «fer un forat a les patilles de les ulleres de cartró i lligar-hi un cordill o una goma perquè, quan se les treguin, quedin penjades del coll» o «fer-se amb una màscara de cartró d’animals o personatges infantils, de les que tenen forats als ulls, i enganxar-hi les ulleres per darrere; la màscara es subjectarà amb la goma que solen portar».
En el moment clau de l’eclipsi, l’esperada fase de foscor total, totes les mirades es dirigiran al Sol per comprovar com l’ombra lunar bloqueja completament la llum del nostre astre rei. Durant aquests instants, que en alguns casos es poden allargar gairebé dos minuts, experts com Marcos Pérez Maldonado, director dels Museus Científics Corunyesos, recomana «no obsessionar-se amb el Sol». «La imatge del Sol eclipsat és minúscula i estàtica. L’interessant passa al nostre voltant: canvis en la intensitat i el color de la llum, l’ombra del fullatge, la baixada de temperatures i el comportament de la fauna que tens al voltant, especialment la humana», afirma l’especialista.
L’eclipsi serà tan màgic que seran molts els qui, davant l’alegria del moment, intentaran fer una fotografia per immortalitzar l’escena. Sobre això, són molts els experts que recomanen fer una foto de record de l’ambient i, just després, deixar el mòbil a la butxaca per gaudir de l’esdeveniment. «Fotografiar un eclipsi de Sol és una tasca complexa que només està a l’abast de persones experimentades. Moltes d’elles faran fotografies i vídeos espectaculars. El públic general farà bé de no intentar captar el fenomen amb recursos elementals com els telèfons mòbils i sense experiència prèvia», recomana David Galadí Enríquez, coordinador de la Comissió Científica i d’Assessorament del Trio d’Eclipsis i professor del Departament de Física de la Universitat de Còrdova, que recorda que és millor «centrar l’atenció en els astres, l’univers, l’entorn, i no en un telèfon mòbil amb què fer una fotografia dolenta».
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Via: El Periódico
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