La bogeria per l'eclipsi d'agost de 2027 dispara els allotjaments a Cadis fins a 10.000 euros la nit: “Hi ha llista d'espera"
El pròxim 2 d'agost un nou eclipsi total podrà viure's en 115 localitats del sud d'Andalusia, així com Ceuta i Melilla
En Tarifa ja no queden habitacions lliures als hotels i és complicat trobar allotjaments en tot Cadis per sota dels 450 euros
Roberto Bécares
L’esgarrifança que ahir va recórrer el cos de milions d’espanyols en presenciar l’extraordinari eclipsi solar total ha deixat molts espectadors bocabadats i amb ganes de més. Tant és així que això ja es comença a notar en les reserves d’hotels i apartaments de Cadis per a l’any que ve, una de les províncies on es viurà de manera total el segon eclipsi del màgic trio d’eclipsis que el cel ens ha regalat.
La franja de totalitat de l’eclipsi, que tindrà lloc el 2 d’agost, travessarà l’estret de Gibraltar i cobrirà l’extrem sud de la península i el nord d’Àfrica, i serà visible en 115 localitats d’Almeria, Cadis, Granada i Màlaga, així com a Ceuta i Melilla. L’eclipsi tindrà lloc durant el matí, al voltant de les 10.40 i les 10.50 hores, i la màxima durada de la totalitat serà a Ceuta, amb 4 minuts i 48 segons.
Des de la Junta d’Andalusia insisteixen que l’horari facilitarà l’observació, ja que el Sol estarà “més alt sobre l’horitzó que en els eclipsis del 2026 i el 2028”, per la qual cosa es preveu que serà un dels més llargs de la tríada, superant els quatre minuts en localitats com Tarifa.
És precisament a Tarifa, el municipi més meridional (més al sud) de l’Europa continental, on s’està vivint una autèntica bogeria amb les reserves d’allotjaments. Si ja s’havia convertit, possiblement, en un dels destins més de moda dels darrers anys, el fenomen astronòmic ha disparat encara més la demanda.
«No tenim disponibilitat»
«S’han venut totes les habitacions per al dia 1, el dia abans. Calia pagar per avançat i sense possibilitat de reemborsament, eren 245 euros», assenyalen des de l’Hostal Tarifa. «Nosaltres ja no tenim disponibilitat per als 16 apartaments que tenim i la llista d’espera és força llarga, tot i que potser en quedarà algun de lliure quan els comuniquem el preu que posarem, que encara no s’ha decidit», expliquen des de la Residència Apartaments Tarifa.
L’alta demanda està fent que els preus oscil·lin ostensiblement en qüestió d’hores. En portals com la central de reserves de Booking ja no queda disponibilitat als hotels de Tarifa i els tres apartaments que encara queden lliures entre l’1 i el 3 d’agost, d’entre 3 i 7 habitacions, oscil·len entre els 2.500 i els 10.000 euros la nit.
La bogeria dels preus es repeteix arreu de la província. A l’Hotel Spa Cádiz Playa, de quatre estrelles i situat a la capital gaditana, ja no queda cap habitació lliure per als dies 1 i 2 d’agost. S’han venut per 824 euros la nit, quatre vegades més que el seu preu mitjà durant un mes d’agost. Al Costa Ballena Golf i Spa, dues nits ronden els 960 euros, i poder llogar un apartament a 400 metres de la platja a la capital de Cadis supera en alguns casos els 7.000 euros. Al Puerto de Santa María la situació es repeteix: la nit es dispara fins als 400 euros. Una de les ofertes més desorbitades és la d’una casa de luxe de tres habitacions a Conil de la Frontera per la gens menyspreable xifra de 29.816 euros.
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