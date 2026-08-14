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Salut identifica tres contactes estrets d’un cas d’infecció d’hantavirus trobat a Galícia

Les tres persones són asimptomàtiques i resten en aïllament domiciliaria preventiu

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Passatgers evacuats del creuer MV Hondius després d’un brot mortal d’hantavirus a Tenerife / ANTONIO SEMPERE

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ACN

Barcelona

El Departament de Salut ha informat aquest divendres que ha identificat tres contactes estrets d’un cas d’hantavirus Andes que s’ha trobat a Galícia. Es tracten de tres persones residents a Barcelona i Badalona i que “es troben en bon estat de salut, asimptomàtiques”, ha assenyalat. Estan en aïllament domiciliari preventiu, després que els tests PCR en mostres de sang i orina, analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia, hagin donat negatiu. El pacient de Galícia és un jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid, abans d’arribar a França, on va presentar simptomatologia i es va desplaçar a terres galleges. Les darreres proves, del 7 d’agost, han estat negatives i ja no té capacitat de transmissió.

Salut ha subratllat que manté activats els protocols de vigilància i seguiment epidemiològic. En el cas que algun o els tres contactes estrets donessin positiu, es posaria en marxa el protocol i es procediria l’ingrés i vigilància hospitalària a la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) de l'Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència a Catalunya.

El departament ha remarcat que el risc de contagi d'hantavirus per a la població en general és “extremadament baix”. Alhora, ha recordat que la transmissió entre persones “és un fenomen excepcional” que requereix un contacte molt estret, continuat i mantingut en el temps.

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A més, d’aquests tres casos a Barcelona i Badalona, també s’està fent seguiment de quatre contactes més, a Galícia, Madrid i Castella i Lleó. Tots ells no presenten símptomes i amb analítiques inicials negatives.

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