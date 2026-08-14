L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
L’eclipsi solar que ahir dijous va provocar un vespre avançat a Espanya ha deixat 101 atencions a la Comunitat de Madrid per marejos, dubtes, molèsties i problemes oculars
Pablo Tello
Madrid ha realitzat 77 atencions mèdiques relacionades amb l’eclipsi. A aquestes se sumen sis atencions a l’Atenció Primària i 18 més realitzades pels serveis del Summa. Al llarg del matí de dijous, 13 d’agost, les sales d’espera de les urgències dels principals hospitals madrilenys es van omplir de pacients amb sospites de danys a la retina. «La primera persona va venir ahir cap a les 21.00 hores i avui ja teníem uns 30 pacients a la sala d’espera a les 11.00 del matí. Cap no ha estat diagnosticat, ja que les lesions a la màcula poden trigar entre quatre i 12 hores a aparèixer», assenyala Mar Prieto, oftalmòloga de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre.
Tots ells se sotmetran al llarg del dia a una Tomografia de Coherència Òptica (OCT), que revelarà si hi ha danys a la retina. «Fins que no tinguem aquesta confirmació no podem atribuir-ho a l’eclipsi. La gent ve amb símptomes, però també pot ser cansament ocular, enlluernament… Encara no tenim cap diagnòstic de retinopatia solar, però continuem veient gent. Des de les vuit del matí hi ha un degoteig de gent», afegeix. Prieto assenyala que el perfil del pacient és el d’una persona jove, «d’entre 20 i 30 anys», angoixada per haver mirat l’eclipsi sense ulleres.
«Arriben amb visió borrosa, sensació de veure-hi pitjor i una taca negra immòbil en el camp visual. Cal distingir-la dels flòculs vítris, una mena de mosques que es mouen quan movem l’ull. La taca negra és un escotoma. En molts casos és ansietat per haver vist part de l’eclipsi sense ulleres. La realitat és que no hi haurà tants afectats com persones que vagin a la consulta. És més aviat ansietat per no haver fet les coses bé», relata la doctora, que assegura que el perill apareixeria després d’haver mirat «més de 30 segons sense ulleres». «Si ha estat un descuit de pocs segons, no té per què passar res», afegeix.
Patologies banals
La situació és similar a l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, on les urgències han atès pacients amb problemes oculars durant tota la nit. «Les consultes treballen amb normalitat i les urgències, des de l’eclipsi, reben pacients amb patologies relacionades, en teoria, amb l’exposició solar. Al llarg de la nit i a primera hora del matí hem vist entre 25 i 30 pacients per aquests motius i cap d’ells tenia realment cap dany. Tot eren altres tipus de patologies banals, coincidents, però sense relació amb el fenomen astronòmic», sosté José Luis Urcelay, cap d’Oftalmologia de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón.
L’especialista aprofita per conscienciar que, si bé atendran qualsevol persona amb sospites o patologies relacionades, «caldria intentar no acudir per coses banals que simplement són una coincidència, com ara ulls secs, sensació de sorra o percepció de taques». «Són coses que passen sovint i no impliquen dany per exposició solar», diu. Es tracta, comenta, de pacients angoixats, hipocondríacs. «El dany retinià provocarà una pèrdua de visió i un empitjorament de la visió central, alhora que aquesta es veurà distorsionada. Un altre tipus de símptomes no són alarmants i no cal fer-ne una valoració especial», afegeix. Segons insisteix, tots els qui han anat a consulta asseguren haver portat ulleres homologades durant l’eclipsi: «Se les han tret en algun moment. No hem atès ningú que hagi fet una exposició total, tot i que caldrà esperar uns dies per confirmar els afectats».
Des de primera hora del matí, Francisco Javier Moreno, retinòleg d’HM Hospitals, es preparava per a una jornada intensa, «sobrecàrrega de pacients». «Sempre que hi ha un esdeveniment multitudinari, hi ha persones que tenen alguna cosa i d’altres que vindran amb cert alarmisme, ja que ens hem encarregat, i molt bé, de prevenir. Sempre es poden deixar anar les ulleres o pot ser que un nen se les tregui sense pensar-hi. Moltes vegades no és res, però, davant del dubte, preferim que vinguin i descartar qualsevol lesió», assenyalava abans d’entrar a la consulta.
Campanya de conscienciació
L’expert adverteix que, «malauradament, una retinopatia solar no té solució». «No hi ha un temps determinat per causar el dany, és una cosa que no es pot estudiar. No produeix dolor, de manera que podríem no adonar-nos-en, tret que ens tapem un ull sense voler i la visió hagi empitjorat», relata. La seva experiència indica que la major afluència de pacients es produeix durant les 48 hores posteriors al fenomen, moment en què es desenvolupa la cremada. «Ahir, als grups de treball, alguns companys van enviar fotos en què es veia gent sense ulleres durant l’eclipsi. Em sorprèn, ja que eren gratuïtes en molts llocs i hi ha hagut una gran campanya de conscienciació a les xarxes socials», afegeix.
Moreno explica que coneix molta gent que ha decidit no veure’l. «No per por, però davant de l’absència d’evidències sòlides sobre on és el límit, han preferit no arriscar-se. Dit tot això, crec que la majoria de la gent que l’ha vist s’ha pres seriosament les recomanacions. Espero que guardin les ulleres per als altres dos esdeveniments que es produiran el 2027 i el 2028», conclou.
Les ulleres homologades han estat un element essencial per observar aquest fenomen, un eclipsi total de Sol, el primer visible des de la península Ibèrica en més d’un segle, de manera segura i sense posar en risc la salut dels ulls.
Quan la Lluna s’interposa davant del Sol, genera una ombra que pot resultar més perillosa que la llum habitual d’un dia normal, ja que redueix la sensació de lluminositat i permet mantenir la mirada fixa en el Sol durant més temps. Aquesta menor sensació de lluminositat pot generar una falsa sensació de seguretat. Tanmateix, determinades longituds d’ona de la llum visible continuen arribant als ulls i poden provocar una cremada a la retina, encara que no percebem immediatament el dany.
La demanda d’ulleres durant els darrers dies ha augmentat considerablement fins a esgotar les existències en molts establiments i fins i tot en serveis públics on l’Ajuntament de Madrid les va posar a disposició dels ciutadans de manera gratuïta.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?
- El curiós mètode que utilitza Rosalía per reservar en un restaurant de Barcelona: 'Ens vam posar nerviosos