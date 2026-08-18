Detectada una desena de casos de sarna entre els militars desplaçats a Ceuta
L’Associació de Tropa i Marineria Espanyola havia alertat prèviament de la possible aparició de malalties contagioses entre el personal desplegat a la ciutat autònoma
EFE
Al voltant d’una desena de militars del contingent desplaçat a Ceuta per donar suport a les forces de seguretat han resultat contagiats de sarna, segons han confirmat a EFE fonts de Defensa, que han assenyalat que els casos no han d’estar necessàriament relacionats amb la crisi migratòria. Per la seva banda, la Unió de Militars de Tropa (UMT) ha informat en un comunicat que el brot afecta almenys 14 militars d’una mateixa companyia del Grup de Regulars de Ceuta número 54.
Segons aquesta associació, l’origen del contagi apunta directament a les condicions en què va ser allotjat el personal dissabte passat, 15 d’agost, a l’antiga Bateria de Costa K-8 (García Aldave), «unes dependències habitualment en desús, sense el manteniment higiènic preceptiu, amb antecedents coneguts de plagues similars i en situació d’amuntegament».
L’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ja havia alertat anteriorment de la possible aparició de casos de malalties contagioses, «probablement sarna», entre els militars desplegats a la ciutat autònoma, motiu pel qual havia sol·licitat al Ministeri de Defensa informació «precisa» al respecte.
Segons ha informat en un comunicat, «alguns militars haurien manifestat preocupació davant la possible presència d’aquesta malaltia infecciosa», fet que ha generat dubtes sobre l’existència de casos aïllats o vinculats entre si i sobre l’activació de protocols de vigilància epidemiològica.
L’ATME considera «imprescindible» aclarir la situació i ha sol·licitat al Ministeri de Defensa que confirmi si s’han produït casos de sarna o d’altres malalties infeccioses entre el personal desplegat, així com el nombre de casos i si presenten alguna relació epidemiològica.
A més, ha demanat al Departament que dirigeix Margarita Robles dades sobre les unitats en què s’haurien detectat els casos i si s’ha activat algun protocol de control de contactes o de vigilància sanitària.
També la UMT ha presentat formalment un seguit de preguntes dirigides al Ministeri de Defensa, a la Subsecretaria de Defensa i a la Secretaria Permanent del Consell de Personal de les Forces Armades (COPERFAS), en què exigeix saber si el brot s’ha estès a altres unitats de la Comandància General de Ceuta (Legió, Montesa, RAMIX, RING i ULOG).
A més, demana informació sobre quin pla de contingència mèdica s’està aplicant per frenar la propagació cap a les famílies i la població civil, així com detalls sobre les tasques urgents de desinfecció programades a les dependències, gimnasos i vehicles de la unitat.
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