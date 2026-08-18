La guerra entre els Moriña i el clan d’«El Baba», els Salazar, deixa tres morts i fa saltar l’alarma per les armes d’assalt a Isla Cristina
Les primeres hipòtesis apunten a un ajust de comptes entre clans familiars que s’allarga des del 2024
Domingo Díaz
L’escena mostra tres cadàvers a terra enmig d’una placeta del barri d’El Rocío, a Isla Cristina (Huelva), aquest diumenge passat. Són un adolescent de 16 anys que passava pel lloc i dues dones de la mateixa família, mare i filla. La més jove, de 39 anys, estava embarassada de vuit mesos i el nadó també ha mort. Segons les primeres hipòtesis, els fets són el resultat d’un ajust de comptes entre dos clans. Fora de la imatge, el nét i fill de les víctimes, de 18 anys, està ferit de gravetat per un altre tret d’una arma llarga. Un cinquè home ha estat ferit per una bala, tot i que les lesions que presenta són lleus.
Segons les primeres investigacions, el que ha passat estaria relacionat amb una disputa que es va iniciar fa anys entre els Moriña i els Salazar. Un home d’aquesta segona família, conegut com a ‘El Baba’, va matar el setembre del 2024 un germà de la seva dona i va ferir-ne un altre amb un tret al cap. El tiroteig es va produir al barri d’El Torrejón de Huelva. Les víctimes van explicar la seva versió dels fets a la televisió, mentre que el presumpte autor va ser detingut a Gijón setmanes després i va ingressar immediatament a presó a l’espera de judici.
El juny del 2025 es va produir un nou tiroteig. Aquesta vegada, al carrer Huerto de la Potala, d’Isla Cristina. La premsa de Huelva també el va relacionar amb un ajust de comptes pel crim del setembre, explicat en el paràgraf anterior. En aquest episodi va morir el padrastre d’‘El Baba’ i una dona va resultar ferida de gravetat, presumptament la seva filla, i va ser traslladada a un hospital de Sevilla.
Segons ha pogut confirmar El Correo de Andalucía, les víctimes mortals d’aquest diumenge són la germana i la mare d’‘El Baba’. El ferit greu és el seu nebot. Els atacants van arribar en moto, els van disparar, van fugir i van cremar el vehicle. Antena 3 va mostrar en exclusiva imatges del rescat d’un fusell d’assalt per part dels agents de la Guàrdia Civil al costat de la motocicleta calcinada, tot i que aquest diari no ha pogut confirmar que fos l’arma utilitzada en els fets.
Agents de la Guàrdia Civil consultats per aquest diari expressen la seva preocupació per la presumpta utilització d’un fusell d’assalt en uns assassinats que continuen sota secret de sumari. «Ja no són només armes utilitzades pel narcotràfic, sinó també per veïns; estan a l’abast de qualsevol persona», assenyalen aquestes fonts a El Correo de Andalucía. «La inseguretat és creixent i perillosa. No parlem de conflictes pel narcotràfic. Aquí es veu que és fàcil aconseguir una arma».
Aquest caldo de cultiu l’atribueixen a la inseguretat generada pel narcotràfic. «No hi som a prop, però tampoc lluny de països en què la delinqüència s’apodera de la ciutadania», insisteixen. «Des del 2024 s’arrosseguen els tirotejos amb morts a la zona». A més, recalquen la impunitat amb què actuen els delinqüents.
Des de Jucil demanen «més reforços» després del que ha passat. Fonts d’aquesta associació de guàrdies civils insisteixen que el perill ja no es troba només al mar, sinó també a terra. «Som en una zona que se’ns pot escapar de les mans», assenyalen des de l’associació. «La logística a terra també és fonamental», insisteixen per reclamar més mitjans materials i humans.
Fonts de l’Associació Unificada de Guàrdies Civils consultades per El Correo de Andalucía es mostren sorpreses per la «contundència» de la situació. Insisteixen que fa anys que denuncien la creixent inseguretat que pateixen a la província de Huelva. «Aquí hi fa falta de tot. Més mitjans materials i humans», afirmen. A través de les xarxes socials també han demanat un reforç real de les plantilles.
Una escena dantesca
Isla Cristina va guardar un minut de silenci en memòria dels tres morts. L’alcalde de la localitat, Jenaro Orta, va parlar d’una «situació dantesca» al barri: «Una imatge que no se li oblidarà a ningú en la vida. Allà els veïns són gent humil i pacífica. Estaven mirant amb molta calma què havia passat fins que van arribar els familiars. Només tinc en la memòria un altre moment d’aquest tipus, amb un silenci abismal trencat només pel plor de la família».
De moment, no hi ha detencions relacionades amb els fets. Encara és aviat, segons la subdelegada del Govern, María José Rico. «Reitero la cautela, la prudència i els demanem que siguin cauts i prudents», va assenyalar la subdelegada en relació amb un cas que està sota secret de sumari.
Agents dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat estan desplegats al barri d’El Torrejón, a Huelva capital, en un dispositiu de seguretat preparat per evitar nous incidents entre les dues famílies. «Es mantindrà el temps que sigui necessari», va explicar Rico en la seva compareixença d’aquest dilluns.
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