Un nou terratrèmol de magnitud 4,6 torna a sacsejar Granada
El sisme s’ha registrat a les 10.37 hores d’aquest dimarts i ha tingut l’epicentre al nord-oest del municipi granadí, a cinc quilòmetres de profunditat
Claudio Guarino
La província de Granada ha registrat aquest dimarts, 18 d’agost, un nou terratrèmol de magnitud 4,6, segons les dades publicades per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN). El moviment sísmic s’ha produït a les 10.37 hores, hora peninsular espanyola.
L’epicentre s’ha localitzat al nord-oest d’Alhendín, a l’àrea metropolitana de Granada, concretament a les coordenades 37.1168 de latitud i -3.6592 de longitud.
Segons la informació de l’IGN, el terratrèmol s’ha originat a una profunditat de cinc quilòmetres, per la qual cosa es tracta d’un sisme relativament superficial. La magnitud registrada ha estat de 4,6 mbLg.
El moviment arriba després de diversos dies d’activitat sísmica en aquesta zona de la província granadina, especialment a l’entorn d’Alhendín i dels municipis propers a l’àrea metropolitana.
Per ara, les dades facilitades per l’IGN no inclouen informació sobre la intensitat màxima assolida ni sobre possibles danys associats a aquest nou terratrèmol.
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