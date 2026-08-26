Investiguen la troballa dels cadàvers d’un matrimoni irlandès al jacuzzi d’un xalet de València
Els fills de la parella, tots dos menors d’edat, van trobar els cossos dels seus pares
Miguel Pérez
La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies en què ha mort un matrimoni irlandès, de 50 i 45 anys, els cadàvers dels quals van ser trobats aquest dimarts a la tarda a l’interior d’un xalet de la urbanització Cap Blanc, a Cullera (València).
Van ser els seus dos fills menors d’edat, de 14 i 16 anys, els qui van trobar els seus pares sense vida al jacuzzi i van avisar el propietari d’un xalet de la promoció Colina del Sol que la família tenia llogat a la localitat de la Ribera, segons han informat fonts de l’Institut Armat.
Després del tràgic succés, una treballadora social i una psicòloga dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cullera es van fer càrrec dels menors, que no parlen castellà i tenen necessitats especials, a l’espera de l’arribada d’un familiar, que arribarà en les pròximes hores a València per fer-se’n càrrec.
El cas ha estat assumit per l’equip de Policia Judicial d’Homicidis de la Guàrdia Civil, que tracta d’esclarir què va passar. Tot i que de moment no hi ha una causa de la mort confirmada, els investigadors reconeixen que han detectat «algun indici que podria haver passat alguna cosa estranya», motiu pel qual s’ha activat el protocol previst per a les morts violentes.
Trobats al jacuzzi
Els cossos van ser localitzats al jacuzzi de l’habitatge. A l’arribada dels primers agents, tots dos es trobaven nus a la banyera d’hidromassatge i presentaven lesions punxants que, en una primera valoració, apuntaven que podria tractar-se d’una mort «no natural». Davant d’aquests indicis, la Guàrdia Civil va avisar el Grup d’Homicidis perquè assumís la investigació i dugués a terme la inspecció tecnicocular de l’escenari.
Malgrat això, les fonts consultades insisteixen que, de moment, no es pot confirmar que es tracti d’una mort violenta. La investigació manté obertes totes les línies de treball i no es descarta cap hipòtesi, inclosa la d’una mort accidental. Tampoc es descarta que les lesions estiguin relacionades amb el consum de drogues i siguin la causa de la mort.
Investigació oberta
Durant les primeres hores de la investigació, els especialistes d’Homicidis també es van entrevistar amb veïns de la urbanització a la recerca d’informació que pugui ajudar a reconstruir les últimes hores del matrimoni i aclarir les circumstàncies en què es van produir les morts.
Els cossos van ser traslladats a última hora d’aquest dimarts a l’Institut de Medicina Legal de València, on aquest dimecres està previst que se’ls practiqui l’autòpsia. El resultat dels exàmens forenses serà determinant per establir la causa de la mort i orientar una investigació que continua oberta.
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