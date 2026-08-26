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Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta

Torres insisteix que l’executiu no havia rebut "cap comunicació" d’intel·ligència sobre una arribada massiva

El president del Govern, Pedro Sánchez, a Ceuta

El president del Govern, Pedro Sánchez, a Ceuta / BORJA PUIG DE LA BELLACASA / EFE

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ACN

Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha registrat al Congrés una petició de compareixença per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Fonts de la Moncloa apunten a la possibilitat que la compareixença se celebri el 9 de setembre. La Diputació Permanent de la cambra baixa vota aquest dimecres una petició del PP en la mateixa direcció. El ministre de Política Territorial i responsable del comandament únic, Ángel Víctor Torres, també compareixerà al Congrés juntament amb vuit ministres més.

En una entrevista a la Cadena SER, Torres ha defensat la gestió de l’executiu i ha insistit que el govern espanyol no havia rebut "cap comunicació" dels serveis d’intel·ligència que advertís d’una arribada de desenes de milers de persones a Ceuta.

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El ministre ha avalat així la versió del titular de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que nega que el govern hagués rebut cap avís previ del CNI o de la policia. La versió contrasta amb les manifestacions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aquest dimarts va assegurar al Congrés que els serveis d’intel·ligència havien advertit de l’augment de la pressió migratòria.

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