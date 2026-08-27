El ministeri d'Exteriors informa de 4 espanyols no localitzats per les riuades al Nepal
Hi ha unes 1.500 persones desaparegudes de les quals almenys 800 són estrangeres, segons les autoritats del país asiàtic
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ACN
Barcelona
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest dijous que hi ha 4 ciutadans espanyols no localitzats per les riuades al Nepal. Ha afegit que no consten per ara víctimes mortals espanyoles. Albares ha fet una crida a tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada perquè es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars. Segons les autoritats del Nepal, hi ha unes 1.500 persones desaparegudes en total, de les quals almenys unes 800 són estrangeres. Hi ha 162 morts confirmats al país asiàtic, i tres més al Tibet.
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