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El ministeri d'Exteriors informa de 4 espanyols no localitzats per les riuades al Nepal

Hi ha unes 1.500 persones desaparegudes de les quals almenys 800 són estrangeres, segons les autoritats del país asiàtic

El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, en una reunió del Consell d'Exteriors de la UE

El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, en una reunió del Consell d'Exteriors de la UE / Alexandros MICHAILIDIS

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ACN

Barcelona

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest dijous que hi ha 4 ciutadans espanyols no localitzats per les riuades al Nepal. Ha afegit que no consten per ara víctimes mortals espanyoles. Albares ha fet una crida a tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada perquè es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars. Segons les autoritats del Nepal, hi ha unes 1.500 persones desaparegudes en total, de les quals almenys unes 800 són estrangeres. Hi ha 162 morts confirmats al país asiàtic, i tres més al Tibet.

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