Alerta a totes les platges mediterrànies de Cartagena després d’una cridanera retirada del mar
El 112 descarta cap perill per a la població i qualsevol avís de tsunami, tot i que es recomana precaució durant el bany
Alba Marqués
El mar s’ha retirat diversos metres aquest divendres en diverses zones de la costa de la Regió de Múrcia. Aquest fenomen, que consisteix en una oscil·lació brusca del nivell del mar, pot provocar que pròximament es produeixi un retorn sobtat de l’aigua que sorprengui banyistes, veïns o turistes de la zona.
Aquesta retirada del mar, registrada en diferents punts costaners com Mazarrón o Águilas, ha estat especialment cridanera a les platges mediterrànies de Cartagena, on s’ha hissat la bandera groga, que demana precaució durant el bany.
L’alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo, a través dels efectius municipals de Protecció Civil, havia determinat inicialment l’hissament de la bandera vermella a totes les platges mediterrànies del municipi, tant al litoral est com a l’oest, afectant zones com La Manga, Cabo de Palos, La Azohía o El Portús, entre moltes altres.
No obstant això, després d’adoptar aquesta mesura preventiva, el Centre de Coordinació d’Emergències 112 de la Regió de Múrcia ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha informat que la retirada del nivell del mar respon a causes naturals i no està relacionada amb cap fenomen que impliqui perill per a la població.
El 112 ha assenyalat, a més, que, després de posar-se en contacte amb l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), no existeix cap avís de tsunami.
Per la seva banda, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha indicat que determinats fenòmens meteorològics, com ara els canvis bruscos de pressió atmosfèrica associats a les borrasques properes, poden provocar oscil·lacions més o menys cridaneres del nivell del mar.
Amb aquesta informació, l’Ajuntament de Cartagena ha decidit reduir el nivell de prevenció i retirar la prohibició del bany, establint banderes grogues que indiquen precaució.
«És una mesura preventiva. Els nostres tècnics ens diuen que podria tractar-se d’un fenomen relacionat directament amb el règim de marees i no hi ha dades objectives per pensar en cap altre tipus de causa», ha explicat l’alcaldessa.
Així mateix, des de Protecció Civil de Cartagena es demana precaució i atenció a la població, sobretot a la línia de costa i als passeigs marítims, fins que es recuperi el nivell del mar.
La bandera groga oneja a gairebé mig centenar de platges de la Regió
A més de Cartagena, la bandera groga oneja en moltes altres platges de la Regió de Múrcia. En total, en 47 arenals del territori murcià es demana precaució durant el bany per l’estat del mar.
A Águilas, oneja la bandera groga a Calabardina i a la platja de Poniente I, mentre que a Cartagena afecta Monteblanco, Galúa, Las Sirenas, Entremares, la platja de Levante de Cabo de Palos, Cala Reona, Calblanque —amb un tram abalisat amb bandera vermella—, Cala del Barco, Cala Cortina, El Portús, La Azohía (Cuartel), La Azohía (Chapineta), Isla Plana i El Corral.
A La Unión, la bandera groga està hissada a les platges del Lastre i de la badia de Portmán; a Lorca, a Puntas de Calnegre, i a Mazarrón, a El Mojón, La Reya, Bahía, La Pava, Nares, Castellar, Moreras, Bolnuevo Camping, Bolnuevo Centro, Bolnuevo Oasis i Percheles.
Per la seva banda, a San Javier, hi ha bandera groga a Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, Arenal Sur, Arenal Norte, Estacio Sur, Estacio Norte, Ensenada del Esparto Sur, Ensenada del Esparto Centro i Ensenada del Esparto Norte.
A San Pedro del Pinatar, la bandera groga oneja a les platges de la Barraca Quemada, El Mojón, Punta de Algas i Torre Derribada.
El Pla Copla recorda que la bandera groga implica l’obligació d’extremar les precaucions durant el bany. La informació sobre l’estat del mar i les banderes està disponible durant l’horari de servei dels llocs de vigilància.
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