La Fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a Ceuta, cinc de les quals amb penetració
De moment hi ha vuit homes investigats: quatre marroquins, tres espanyols i un belga
Ángeles Vázquez
La Fiscalia de Ceuta ha elevat de 16 a 23 el nombre d’agressions sexuals registrades a la ciutat autònoma des que els passats 30 i 31 de juliol es va produir l’entrada massiva de migrants. Cinc d’aquestes agressions han estat amb penetració, segons les darreres dades facilitades pel ministeri públic, que també informa que s’han produït agressions en grup.
El perfil de les víctimes de les agressions registrades, que han augmentat en cinc en només tres dies, és el de dones o nenes, excepte un home LGTBI. Nou de les agredides són menors d’entre 14 i 17 anys, mentre que, malgrat el que es pugui pensar, els investigats no són només marroquins: quatre tenen aquesta nacionalitat, però també hi ha tres espanyols i un belga entre els presumptes autors de les agressions denunciades.
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va visitar Ceuta dijous passat juntament amb la fiscal superior d’Andalusia, Ana Tárrago, i la fiscal de Sala coordinadora de Menors, Teresa Gisbert. En la compareixença que va oferir Peramato després de reunir-se amb els representants del ministeri públic de l’Àrea, ja va assenyalar que les dades que li havien traslladat reflectien «un increment d’algunes categories delictives», entre aquestes, les agressions sexuals.
Degoteig d’expulsions
Durant tot el cap de setmana s’han produït un degoteig d’expulsions per diversos motius, com ara estar relacionat amb l’agressió patida per un grup de militars espanyols que viatjaven en un vehicle, o per un intent d’utilització de passaports falsos o per tenir antecedents. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, al capdavant del comandament únic per abordar la crisi migratòria, ha xifrat en una entrevista a Antena 3 en més de 200 els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol i que han estat expulsats després de ser detinguts per estar involucrats en algun delicte.
Divendres passat, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, havia informat de l’expulsió de més d’un centenar de persones. En paraules de Torres, es serà «absolutament intransigent amb aquest tipus de conductes». Segons fonts del Ministeri de l’Interior, tres dels expulsats des del 30 de juliol tenien antecedents per delictes relacionats amb el gihadisme, informa Efe.
Pel que fa a la seguretat en el retorn dels escolars ceutins a les aules, el responsable del comandament únic ha garantit que hi haurà normalitat absoluta. El Ministeri d’Educació ha anunciat que reforçarà la vigilància als centres educatius i a les rutes escolars de Ceuta per garantir que el curs comenci amb normalitat el pròxim 8 de setembre, amb presència d’efectius de les forces de seguretat a les zones properes a escoles i instituts durant l’horari lectiu.
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