Sánchez lamenta no tenir contacte amb Puigdemont: “Tenim capacitat per impulsar polítiques importants per a Catalunya”
El president diu que no ha parlat amb el líder de Junts i que només tenen relació amb el partit a través dels grups
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que actualment “no hi ha contactes a alt nivell” ni amb Junts ni amb el seu líder, Carles Puigdemont. “I ho lamento, perquè tenim capacitat per tirar endavant polítiques importants per a Catalunya i per al conjunt del país en matèria d’habitatge, finançament, immigració o la quitança del deute”, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a la Cadena SER.
Preguntat pel retorn de l’expresident català, Sánchez ha defensat l’aprovació de la llei d’amnistia i ha dit que “la política del retrobament ha donat fruits”. “El debat públic a Catalunya ha tornat a la legalitat i no a causes judicials que només han evitat que Espanya no brillés com hauria d’haver brillat”, ha afegit.
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