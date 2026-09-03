Milers de persones surten al carrer per Ceuta i contra el Govern central
Madrid, amb la presència de Feijóo i Abascal, es converteix en un dels principals focus de les protestes, que van clamar contra Sánchez i la immigració
A Barcelona, un cordó policial va separar la concentració impulsada pel PP i Vox de la de les entitats antiracistes
Mariano Alonso Freire
Els carrers de les principals ciutats espanyoles van acollir ahir multitudinàries manifestacions per exigir una solució a la situació que es viu a Ceuta des de l’allau migratòria de finals de juliol. Les mobilitzacions havien sigut convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) amb el suport del PP i Vox, de manera que van contenir fortes crítiques al Govern.
Madrid va ser un dels principals focus, amb la presència dels líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Es van mobilitzar unes 50.000 persones segons la Delegació del Govern, i moltes més segons els càlculs dels organitzadors. Una multitud, en tot cas, que va recolzar la concentració, que com en molts altres ajuntaments d’Espanya va tenir lloc a l’Ajuntament de Madrid, on l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, va llegir sense sortir del guió el comunicat en defensa de Ceuta, impulsat per la FEMP, que presideix una altra regidora del PP, l’alcaldessa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.
L’accent el van posar les desenes de milers de manifestants que omplien la plaça de Cibeles, escenari de concentracions multitudinàries amb motiu d’èxits esportius, l’últim el Mundial conquerit per la selecció espanyola el mes de juliol passat. La seva lectura, que es va acabar amb els himnes de Ceuta i Espanya, va ser interrompuda constantment amb crits de "Govern dimissió", "Sánchez a la presó" o "Invasors, expulsió". Expressions molt més dures que no pas les del comunicat institucional de la FEMP, que va proclamar l’espanyolitat de la ciutat autònoma.
Almeida va estar acompanyat a l’escenari principal per tota la seva corporació municipal, i a l’àrea restringida a les autoritats l’escoltaven el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre altres càrrecs del PP. Molt a prop d’aquí va atendre els mitjans de comunicació el líder de Vox, Santiago Abascal, que va titllar el president del Govern, Pedro Sánchez, de "lacai" i "traïdor a la pàtria", abans de desplaçar-se a la concentració que a la mateixa hora es va celebrar davant el Congrés dels Diputats, en aquest cas sense el caràcter d’acte institucional que formalment va tenir la de l’Ajuntament. La concentració davant el Congrés es va acabar amb enfrontaments entre els manifestants i la Policia, que es van saldar amb quatre detinguts, dos d’ells menors, i quatre policies ferits, segons va informar en un comunicat la Delegació del Govern.
La riuada de ciutadans amb banderes espanyoles, i en molts casos amb la samarreta de la selecció de futbol, va començar a fer-se omnipresent pel passeig d’El Prado des d’una hora abans de la cita, a les vuit de la tarda, cosa que va fondre d’alguna manera les dues concentracions.
Feijóo i Ayuso, a diferència d’Abascal, van esperar que s’acabés l’acte per atendre els mitjans de comunicació, alguns dels quals van ser insultats reiteradament per uns quants manifestants. El líder de l’oposició, tot just hores abans de debatre en el ple del Congrés amb Sánchez sobre la crisi a Ceuta, va acusar el cap de l’Executiu d’estar "més a prop del Marroc que del conjunt d’Espanya", i va tornar a expressar-se, com havia fet hores abans en la visita a Ceuta, d’una manera molt dura contra el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Segons el líder dels populars, és "dantesc" i "impropi d’un ministre de l’Interior" haver sol·licitat aclariments "per escrit a un director general" del seu departament sobre aquest informe. Entre els manifestants, sobretot en els instants previs a l’acte mateix, el nom de Marlaska va ser el més repetit enmig de les converses, i hi havia gent que portava pancartes en què es llegia el lema Volem saber la veritat.
Plaça de Sant Jaume
A Barcelona, el que inicialment havia de ser una mobilització per enviar un missatge de solidaritat a la població ceutina, es va viure enmig d’un clima de forta tensió, per la coincidència de dues concentracions d’índole contrària. A un costat de la plaça, separats per un fort cordó policial, hi havia la manifestació convocada pel PP i Vox, a la qual es van afegir grups d’ultradreta i neonazis com Nucleo Nacional, mentre que a l’altre costat es van reunir entitats antiracistes citades per Unitat contra el Feixisme i el Racisme.
Malgrat el fort desplegament policial, hi va haver crits i insults creuats d’un costat a l’altre de la plaça. Mentre en una part es podien sentir lemes com Fora el feixisme dels nostres barris, a l’altra regnaven els Ceuta no es ven; Ceuta es defensa, acompanyats d’insults molt greus contra Pedro Sánchez i proclames contra la immigració.
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