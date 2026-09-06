El Suprem anul·la la negativa del Govern a indultar un condemnat a dos anys i un dia per assetjament sexual
L’alt tribunal argumenta que el Consell de Ministres va prendre la decisió basant-se en informes incorrectes o incomplets, concretament pel que fa al pagament de la responsabilitat civil del condemnat
Ordena que es faci enrere el procediment i obliga a tornar a sol·licitar els informes preceptius
Roberto Bécares
El Tribunal Suprem ha anul·lat la denegació de l’indult per part del Consell de Ministres a un condemnat per assetjament sexual perquè l’expedient de petició d’indult contenia informes incorrectes o incomplets, concretament pel que fa al pagament de la responsabilitat civil del condemnat a les víctimes. La sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, amb data del passat 22 de juliol, resol així el recurs presentat pel condemnat.
L’home havia estat condemnat per l’Audiència Provincial de Madrid l’octubre de 2023 a dos anys i un dia de presó per cadascun de dos delictes continuats d’abús sexual i altres dos delictes continuats d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, en concurs de normes, amb l’atenuant de dilacions indegudes.
L’acusat va demanar al Govern un indult total o, subsidiàriament, parcial, limitat a dos dies de presó —per no haver de complir condemna a la presó—, una petició que el Consell de Ministres va rebutjar el juliol de 2025.
La defensa del condemnat va recórrer al·legant que s’havien vulnerat els articles 6, 24 i 25 de la Llei d’Indult, ja que l’expedient contenia informes incorrectes o incomplets, especialment pel que fa al pagament de la responsabilitat civil.
Els informes del Ministeri Fiscal, del Jutjat Penal i de l’Audiència Provincial indicaven, amb diferents matisos, segons el seu advocat, que no constava que hagués pagat la indemnització o que hi estigués fent front.
El condemnat, però, sí que va aportar al procediment judicial, concretament al Jutjat d’Execució Penal número 7 de Madrid, justificants de transferències realitzades entre l’octubre de 2024 i l’octubre de 2025. Aquests pagaments estaven relacionats, segons la sentència del Suprem, amb el sistema de fraccionament de la indemnització que havia establert el mateix jutjat.
En la sentència, el Suprem recorda que el Govern té llibertat per concedir o denegar un indult, perquè es tracta d’una potestat de gràcia, però aquesta llibertat no significa que pugui actuar al marge de la llei ni sobre la base d’un expedient defectuós.
«És cert que la decisió de gràcia, pel que fa a la seva adopció», diu textualment la sentència, «no està subjecta a cap mandat legal, ja que correspon plenament al Govern decidir la concessió o denegació de l’indult, sense que aquesta llibertat s’hagi de confondre amb el fet que es tracti d’una prerrogativa immune a tot control». «L’indult no pot quedar al marge de la fiscalització dels tribunals», argumenta el Suprem.
En aquest cas, l’Alt Tribunal considera que les afirmacions dels informes sobre la responsabilitat civil podien ser inexactes i susceptibles d’induir a error el Consell de Ministres. Per això, en la seva sentència anul·la l’acord del Consell de Ministres, ordena retrotraure el procediment i obliga a sol·licitar de nou els informes preceptius del Ministeri Fiscal i del tribunal sentenciador, que s’hauran d’elaborar adequadament i amb la informació correcta. Posteriorment, l’expedient haurà de tornar al Consell de Ministres, que podrà decidir lliurement si concedeix o denega l’indult. A més, imposa les costes del procés a l’Administració, amb un límit de 4.000 euros més IVA.
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