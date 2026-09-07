El Govern central recela de la investigació de Rabat sobre Ceuta i només escoltarà l’espanyola
Els ministres de Sumar i algun socialista pressionen per trencar els lligams amb el Marroc per la crisi migratòria
Iván Gil
El Govern només atendrà les investigacions portades a terme a Espanya i a la Unió Europea (UE) sobre les causes que van portar a l’entrada massiva de migrants a Ceuta. Davant la comunicació del Ministeri d’Exteriors del Marroc que estava investigant els fets, la resposta de l’Executiu espanyol va ser que ja tenia en marxa la seva pròpia, segons fonts de la Moncloa. "Ells estan portant a terme la seva investigació, nosaltres la nostra", van concloure.
Durant els últims dies ha anat creixent la desconfiança i el mateix president Pedro Sánchez va endurir la seva posició amb Rabat dijous al Congrés per avisar que serà ferma si apareixen proves evidents sobre la seva responsabilitat. Un gir diplomàtic d’aquest calibre, amb conseqüències impredictibles, ha d’estar plenament sustentat, segons sostenen.
De moment s’apunta a indicis, principalment pel que fa a la inacció de les autoritats marroquines. Fonts de la Moncloa aprofundeixen en contra de les acusacions de complaença per part de l’oposició i els socis que Sánchez sempre ha sigut "valent en matèria de política exterior". La visita del Rei a Ceuta i Melilla en "les pròximes setmanes" que estan organitzant Casa Reial i la Moncloa reforça aquest missatge.
Garanties
A falta que prenguin cos les investigacions, principalment en el procediment portat a terme per l’Audiència Nacional, a l’Executiu ja avancen la intenció de demanar a Brussel·les que es revisin els acords de cooperació amb Rabat per endurir el control de fronteres. Es busquen garanties que no torni a repetir-se una entrada massiva d’immigrants com l’ocorreguda els dies 30 i 31 de juliol.
Sánchez mira així de reconduir la crisi a Ceuta, amb el Congrés i l’opinió pública elevant les crítiques per la seva suposada complaença amb el país veí. Fins i tot dins del Consell de Ministres s’ha elevat la pressió en la mateixa línia. Els ministres de Sumar qüestionen en bloc que no s’apunti al Marroc, mentre que també hi ha algun ministre socialista que reconeix insostenible la posició defensada públicament.
"És de sentit comú. Tothom ho veu. La població és major d’edat", es resignava a apuntar un membre del Govern després del debat al Congrés de dijous passat. Tant l’oposició com els socis d’investidura i de coalició van coincidir a responsabilitzar el Marroc. A la Moncloa demanen temps perquè "s’investigui tot".
Malgrat la distància amb els socis d’investidura, cap d’aquests ha creuat la línia de mostrar la seva disposició a deixar caure el Govern, més enllà de Junts, que veu Sánchez "inhabilitat" per governar. De moment, i malgrat l’estratègia de marcar perfil propi quan la legislatura es troba en el seu últim curs polític, les amenaces no han anat a més.
A Sumar es troben encara sense candidat després del pas al costat de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. A més, posen el focus a tirar endavant les seves propostes sobre habitatge per poder hissar aquesta bandera electoral. El decret continua pendent de negociar i sense data pels vetos creuats i la irrupció de la crisi de Ceuta que ha centrat l’activitat del Govern en les últimes setmanes.
El finançament autonòmic
Per ERC és fonamental poder tirar endavant la reforma del sistema de finançament autonòmic que van pactar amb el Govern. Després que superés divendres passat el primer pas amb la seva aprovació en el Consell de Política Fiscal i Financera, anirà al Consell de Ministres i tot seguit s’enviarà al Congrés per iniciar la seva tramitació parlamentària. A Hisenda es marca l’horitzó temporal d’aprovar-la definitivament abans de final d’any. Per a això, el Govern haurà d’arrencar almenys una abstenció de Junts. El model final posat sobre la taula pel Govern manté per a Andalusia i Catalunya l’augment dels recursos, amb 4.846 i 4.686 milions d’euros addicionals, respectivament.
El PNB té encara pendent de negociar l’últim paquet de transferències de competències de la legislatura. Entre aquestes, el règim econòmic de la Seguretat Social i ports d’interès general. Sense data fixada per a la celebració de la comissió bilateral, en l’Executiu es limiten a mostrar el seu compromís perquè aquesta futura trobada "redundi en una agenda amb contingut polític que es materialitzi en nous acords". Una sèrie de carpetes pendents que redueixen els al·licients dels principals socis per precipitar una ruptura amb el Govern. No obstant, el lehendakari Imanol Pradales elevava el to per avisar que la legislatura estarà "totalment acabada" si Sánchez no recondueix aquesta crisi.
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