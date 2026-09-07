Les màfies de la ruta algeriana recuperen els taxis pastera per desembarcar migrants a Mallorca
La Guàrdia Civil aconsegueix capturar una d’aquestes embarcacions a una milla del Cap de ses Salines quan fugia després d’haver deixat a terra 16 migrants
Xavier Peris
Les màfies que controlen el tràfic de persones migrants a la ruta entre Algèria i Mallorca tornen a recórrer al taxi pastera per desembarcar migrants a les costes de l’illa i també a les de Cabrera.
Així ha passat aquest cap de setmana fins a dues vegades, segons ha pogut confirmar aquest diari, en dos desembarcaments de migrants que aparentment es van produir sense que cap embarcació quedés abandonada a la costa, com sol ser habitual.
Dissabte, a les 16.00 hores, la Guàrdia Civil va interceptar, a l’entorn del Far del Cap de ses Salines, 16 migrants d’origen magribí, en una operació de la qual la Delegació del Govern ja va informar la matinada d’ahir i que va comptar amb la participació de la Guàrdia Civil dels llocs principals de Santanyí i Campos, així com del Servei Marítim Provincial i la unitat de la Comandància.
El grup va ser retingut davant de la petita carretera que surt del far, a la vista dels banyistes que a aquella hora arribaven a la platja o marxaven del lloc.
Tanmateix, una altra embarcació de la Guàrdia Civil va detectar gairebé al mateix temps una petita llanxa que fugia del lloc, però que ho feia a menor velocitat, aparentment per falta de combustible o perquè en duia menys del necessari per completar el trajecte de tornada.
Els agents van poder atrapar el taxi pastera a mitja milla del Cap de ses Salines, que va ser traslladat al Club Nàutic de sa Ràpita, i també van detenir els dos patrons que hi anaven a bord.
L’embarcació, de sis o set metres d’eslora, casc de fibra, consola central i configuració per a la pesca o la navegació costanera, amb la proa elevada, semblava petita per traslladar 18 persones, però estava equipada amb un motor forabord desproporcionat per a la seva eslora: un motor Suzuki de quatre temps d’entre 115 i 150 cavalls, així com diversos dipòsits de gasolina per cobrir la ruta fins al Cap de ses Salines des d’Algèria, d’unes 150 milles nàutiques, depenent sempre del punt geogràfic de sortida.
En aquesta ruta, si l’embarcació aconsegueix mantenir una velocitat mitjana de quinze nusos, pot completar la travessia en una mica més de nou hores, davant de les 48 hores com a mínim d’una pastera convencional de les que s’utilitzen en la ruta entre Algèria i Mallorca. Amb aquest motor forabord podria anar molt més de pressa, però no amb un passatge de 16 persones i dos patrons.
No és l’únic exemple del cap de setmana. El dia anterior, divendres, un altre taxi pastera va deixar un grup de dotze migrants, també d’origen magribí, a la mateixa bocana del port de Cabrera, a prop del far. En aquest cas, l’embarcació era molt més potent i estava equipada amb dos motors forabord de 300 cavalls cadascun. I des de Cabrera va tornar a posar rumb a Algèria per carregar més migrants, segons assenyalen les fonts consultades per aquest diari.
Tres rescats de migrants al mar aquest diumenge
Durant la jornada de diumenge, els rescats de 66 persones al mar es van produir a les proximitats del Cap de ses Salines, al Parc Nacional de Cabrera i novament a Cabrera, segons ha informat la Delegació del Govern.
A les 8.50 hores van ser rescatades 26 persones d’origen subsaharià a 12 milles del Cap de ses Salines. A les 13.42 hores es va procedir al rescat d’un total de 27 persones d’origen subsaharià a 18 milles al sud-est de l’illa de Cabrera. I a les 14.10 hores, de nou la Guàrdia Civil va rescatar altres 13 persones d’origen magribí que navegaven a 18 milles al sud-est de l’illa de Cabrera.
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui